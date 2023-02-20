Почему отношения не складываются: ТОП-6 неочевидных причин

Причины, по которым у вас не складываются отношения не всегда лежат на поверхности. Нередко нежелание быть с кем-то рядом продиктовано рядом обстоятельств. Почему построить счастливый, гармоничный союз не так просто, как кажется, рассказала passion.ru психолог Кристина Дюран.

Отсутствие любви к себе

Кому-то этот пункт может показаться странным, но именно любовь к себе побуждает нас себя ценить и выбирать для себя самое лучшее. Если мы себя не любим = не ценим – отсутствие любви побуждает нас вступать в сомнительные отношения или отказываться от отношений. По словам специалиста, отсутствие любви к себе побуждает сомневаться в себе, возникает страх не соответствовать каким-то воображаемым требованиям, которые будут предъявлять к вам мужчины.

«Слишком люблю себя»

Ложное суждение, в основе которого парадокс, вытекающий из предыдущего пункта – отсутствие реальной любви к себе. В результате, получается либо «мне нет достойных», либо «я никого не достойна» (слишком хороша для всех).