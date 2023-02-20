Почему отношения не складываются: ТОП-6 неочевидных причин
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Причины, по которым у вас не складываются отношения не всегда лежат на поверхности. Нередко нежелание быть с кем-то рядом продиктовано рядом обстоятельств. Почему построить счастливый, гармоничный союз не так просто, как кажется, рассказала passion.ru психолог Кристина Дюран.
Отсутствие любви к себе
Кому-то этот пункт может показаться странным, но именно любовь к себе побуждает нас себя ценить и выбирать для себя самое лучшее. Если мы себя не любим = не ценим – отсутствие любви побуждает нас вступать в сомнительные отношения или отказываться от отношений. По словам специалиста, отсутствие любви к себе побуждает сомневаться в себе, возникает страх не соответствовать каким-то воображаемым требованиям, которые будут предъявлять к вам мужчины.
«Слишком люблю себя»
Ложное суждение, в основе которого парадокс, вытекающий из предыдущего пункта – отсутствие реальной любви к себе. В результате, получается либо «мне нет достойных», либо «я никого не достойна» (слишком хороша для всех).
Здесь можно уйти либо в поиск идеального мужчины – принца не белом коне, которому нет равных, либо жить в ожидании, пока этот принц прискачет. А в этот момент реальная жизнь будет проходить стороной – на это могут уйти годы, потому что, по сути, это будет синдром отложенной жизни, которая обязательно изменится, когда кто-то появится.
Кристина Дюран
Психолог
Приоритеты
Когда жизнь дисгармонична, и женщина начинает «заваливать» ту или иную сферу. Уходит с головой в работу, за которой она ничего не больше не видит. В результате отношения в ее картину мира не вписываются.
Неудачный прошлый опыт
Вы начинаете анализировать предыдущие отношения, и это не вселяет никакой уверенности. Приходится признать, что практически все отношения закончились достаточно печально, попадались «не те» мужчины – они обижали, не выполняли свои обещания и т.д. Кристина Дюран подчеркивает – в этом случае мы снова должны заглянуть в себя и понять, что неудачи связаны с тем, что мы себя не любим, не ценим, вследствие чего у нас заниженная самооценка, заниженные требования в принципе к отношениям. Менять ситуацию нужно с себя: вспомнить про личные границы, учиться любить себя, ставить во главу угла свои интересы и желания. Если вы себя любите, оберегаете свои границы, уверены в себе, «не те» мужчины в вашей жизни больше не появятся, убеждена эксперт.
Психологическая незрелость
В данном случае человек продолжает оставаться ребенком, подростком. Ему кажутся противоестественными романтические или сексуальные отношения, соответственно он старается их избегать.
Страх близости
Из-за этой причины может возникнуть нежелание быть в контакте с мужчиной в принципе. Если в жизни уже был неудачный и травмирующий опыт отношений, то часто возникает страх, что следующие отношения могут быть такими же и принести боль и разочарование.
Здесь можно порекомендовать проработать свой страх с психологом, чтобы начать двигаться в том направлении, в котором вы хотите пребывать. Необходимо понять, что этот страх мешает вам строить отношения и быть счастливой. Жалость к себе не равна любви.
Кристина Дюран
Психолог