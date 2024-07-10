Почему волосы становятся безжизненными, а ногти ломкими: отвечает косметолог

Кроме того, коллаген полезен тем, кто страдает повышенной ломкостью сосудов, так как аминокислоты будут оказывать положительное влияние на тонус и эластичность их стенок.

Аминокислоты задействованы в большинстве обменных процессов организма. Поэтому если вы сбрасываете вес, но застряли на какой-то цифре, то причина также может крыться в нарушении аминокислотного баланса. Соответственно, прием коллагена поможет решить эту проблему.

Конечно, такая добавка не сделает волосы густыми, мягкими и блестящими по мановению руки. Но за счет восполнения возможных дефицитов, такая биодобавка не только улучшит работу внутренних органов, но и состояние тела, кожи, ногтей и волос.

Коллагеновые биодобавки считаются безопасными и практически не имеют противопоказаний. Однако некоторые из них производят с использованием аллергенов — яиц, молока, рыбы, орехов, пшеницы, сои. Поэтому перед приемом следует всегда изучать их состав.

Также важно сначала проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования для исключения возможных патологий. Избыток белка не менее опасен, чем его дефицит.