Почему волосы становятся безжизненными, а ногти ломкими: отвечает косметолог
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Ломкие ногти, безжизненные волосы и высыпания на коже являются сигналами о нехватке полезных веществ. Важно не маскировать проблемы косметическими средствами и маникюром, а поддержать организм изнутри. Врач-косметолог Анна Вощук в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как коллаген помогает замедлить процессы старения и улучшить состояние кожи.
Как пояснила эксперт, коллаген — это белок. То есть сложное вещество, которое состоит из множества аминокислот. Набор этих аминокислот может различаться. Существует несколько типов коллагена (I, II, III и т.д.), каждый из которых выполняет свою функцию. Первый необходим сухожилиям, костям и коже. Второй помогает суставам оставаться гибкими и прочными. А третий тип укрепляет кровеносную систему и поддерживает внутренние органы.
«Попадая в наш организм, коллаген не усваивается как цельный белок, а расщепляется в ЖКТ на аминокислоты. А дальше аминокислоты идут на построение различных белков организма. Каких именно (коллагена или иного белка) — предсказать невозможно, это неконтролируемый процесс».
Анна Вощук
Врач-косметолог
В свою очередь, аминокислоты делятся на два типа: заменимые и незаменимые. Первые организм может синтезировать сам, а вторые только получать с пищей. Если происходит дефицит по тем или иным аминокислотам, то будут нарушаться многие обменные процессы в организме. Вслед за этим последуют и внешние нарушения: выпадение волос, потеря упругости кожи, ломкость ногтей.
Поскольку коллаген — это целый комплекс аминокислот, то его прием помогает восполнить имеющиеся белковые дефициты. Такое восстановление белкового баланса будет положительно сказываться как на работе внутренних органов, так и на внешнем состоянии тела.
«В современном мире дефицит аминокислот испытывают практически все, что в большей степени связано с нашим рационом питания. В первую очередь эта проблема касается тех, кто потребляет мало белка, сидит на диете или придерживается вегетарианского образа жизни. Связано это с тем, что основным источником незаменимых аминокислот является пища животного происхождения».
Анна Вощук
Врач-косметолог
Кроме того, коллаген полезен тем, кто страдает повышенной ломкостью сосудов, так как аминокислоты будут оказывать положительное влияние на тонус и эластичность их стенок.
Аминокислоты задействованы в большинстве обменных процессов организма. Поэтому если вы сбрасываете вес, но застряли на какой-то цифре, то причина также может крыться в нарушении аминокислотного баланса. Соответственно, прием коллагена поможет решить эту проблему.
Конечно, такая добавка не сделает волосы густыми, мягкими и блестящими по мановению руки. Но за счет восполнения возможных дефицитов, такая биодобавка не только улучшит работу внутренних органов, но и состояние тела, кожи, ногтей и волос.
Коллагеновые биодобавки считаются безопасными и практически не имеют противопоказаний. Однако некоторые из них производят с использованием аллергенов — яиц, молока, рыбы, орехов, пшеницы, сои. Поэтому перед приемом следует всегда изучать их состав.
Также важно сначала проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования для исключения возможных патологий. Избыток белка не менее опасен, чем его дефицит.