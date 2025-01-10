Почему не растет борода: названы восемь причин

Мужчины, желающие отрастить красивую и густую бороду, зачастую сталкиваются с проблемой замедленного роста или его отсутствия. Причины, по которым борода не растёт, могут варьироваться от генетических факторов до различных заболеваний. Эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GGMED» Сослан Гассеев в беседе с сайтом «Страсти» назвал ключевые причины, мешающие росту бороды, и способы стимуляции роста волос.

1. Генетические факторы

Одной из главных причин недостаточного роста бороды является наследственность. Если у мужчины в семье не отмечалась густая борода, то и у него, скорее всего, возникнут трудности с её формированием. Генетика определяет количество и активность волосяных фолликулов. У некоторых борода может расти только в определенных местах — например, на подбородке, но отсутствовать на щеках.

2. Гормональные изменения

Рост волос на лице зависит от уровня тестостерона. Низкий уровень этого гормона может замедлить рост бороды. Обследование у эндокринолога поможет выявить возможные нарушения.

Возраст также является фактором, влияющим на рост бороды. В молодые годы (до 20 лет) уровень гормонов еще не достиг максимума, поэтому рост бороды может начаться только в период полового созревания, когда гормональный уровень становится стабильным.

3. Неправильное питание и нехватка витаминов

Дефицит важных витаминов и минералов также влияет на скорость роста волос. Важно следить за достаточным количеством витаминов A (способствует обновлению клеток кожи и волосяных фолликулов), B7 (биотин) и B12, которые стимулируют рост волос, D, цинка (помогает улучшить состояние кожи и поддерживает здоровье волосяных фолликулов) и омега-3, которые способствуют улучшению циркуляции крови и укреплению волос.

4. Стресс и обмен веществ

Стресс может негативно повлиять на волосы, ухудшая их состояние и замедляя рост. Хроническое напряжение приводит к плохому кровоснабжению волосяных фолликулов и, как следствие, вызывает их выпадение.

Негативно влияют на рост бороды такие заболевания, как диабет, анемия или расстройства функции щитовидной железы, поэтому особенно важно пройти медицинское обследование, чтобы выявить и устранить основные причины проблемы.

5. Нарушение кровообращения

Хорошее кровоснабжение фолликулов важно для их здоровья. Регулярные массажи, физическая активность и использование специальных косметических средств, стимулирующих приток крови к коже (например, с ментоловым или камфорным маслом) способствуют улучшению циркуляции крови.

6. Уход за кожей

Забота о коже лица является важной для роста бороды. Чистка и увлажнение помогают поддерживать здоровье фолликулов, а регулярная эксфолиация (отшелушивание) кожи очищает поры от омертвевших клеток и стимулирует рост новых волос.

7. Вредные привычки

Курение негативно сказывается на кровообращении, что может замедлить рост бороды.

8. Медицинские препараты и заболевания

Аутоиммунные заболевания или грибковые инфекции, а также применение определенных медикаментов (например, препараты от акне, химиотерапия) могут влиять на состояние волос и тормозить рост бороды.

Способы стимулирования роста бороды