Почему мы заболеваем после праздников и как этого избежать
Есть ли жизнь после праздников: нутрициолог Новикова о восстановлении организма.
Фото: Фото из личного архива Екатерины Новиковой
Формат новогодних праздников, как правило, принимает такой вид: много едим, много сидим и мало пьём (речь о воде, конечно же). От этого на поверхность сразу вылезают все хронические болезни, а также проблемы с кишечником. Но праздники заканчиваются и нам надо врываться в трудовые будни, причем на максимуме энергии и сил.
Поговорили с доктором натуропатом, нутрициологом и биохимиком Екатериной Новиковой о том, как без вреда для здоровья, да еще и в кратчайшие сроки войти в рабочий режим после долгих каникул.
По словам врача, для начала необходимо подкрепляться чистой водой, ведь она – основа здоровья. Выпиваем по 1-2 стакана воды по утрам натощак и дальше в течение дня за полчаса до еды и через час после. Вода поможет очищению от токсинов, которые накопились за праздничные дни, подчеркивает Екатерина Новикова.
Теперь мы готовы идти на борьбу с тягой к майонезам, кетчупам, сладкой и тяжелой еде. Плавно переходим к легкой пище. Добавляем в рацион побольше салатов с приставкой «пп», овощей, фруктов и зелени. Также не забываем про ферменты и пробиотики. Они помогут кишечнику переварить оливье и селедку под «шубой», восстановить кишечный микробиом.
Екатерина Новикова
Доктор натуропат, нутрициолог, биохимик
Далее запускаем лимфу, которая и поможет восстановить обменные процессы в организме. Если долгое время ваш маршрут по квартире состоял из остановок «диван - холодильник - диван», то скорее меняйте его на «улица - беговая дорожка - улица». Не обязательно бежать после праздников в спортзал и давать организму серьёзные нагрузки. Но двигаться очень важно, даже если это просто прогулка или танцы, напоминает нутрициолог.
Возвращаемся к правильному режиму – рано ложимся спать, чтобы на утро не чувствовать себя разбитыми и уставшими. Старайтесь спать в абсолютной темноте и тишине. Именно так ваш сон будет наиболее продуктивным. Из дополнительных помощников отлично работают: ферменты до еды по 1-2 таблетки вместе с метабиотиком, хлорофилл и спирулина до еды также по 1-2 таблетки.
Екатерина Новикова
Доктор натуропат, нутрициолог, биохимик
И самое главное – не забывайте о хорошем настроении! Если с этим проблемы, стоит поработать со стрессом. Используйте, например, медитации или дыхательные техники, чтобы восстановить свое психологическое равновесие, заключила специалист.