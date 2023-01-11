Почему мы заболеваем после праздников и как этого избежать

Формат новогодних праздников, как правило, принимает такой вид: много едим, много сидим и мало пьём (речь о воде, конечно же). От этого на поверхность сразу вылезают все хронические болезни, а также проблемы с кишечником. Но праздники заканчиваются и нам надо врываться в трудовые будни, причем на максимуме энергии и сил.

Поговорили с доктором натуропатом, нутрициологом и биохимиком Екатериной Новиковой о том, как без вреда для здоровья, да еще и в кратчайшие сроки войти в рабочий режим после долгих каникул.

По словам врача, для начала необходимо подкрепляться чистой водой, ведь она – основа здоровья. Выпиваем по 1-2 стакана воды по утрам натощак и дальше в течение дня за полчаса до еды и через час после. Вода поможет очищению от токсинов, которые накопились за праздничные дни, подчеркивает Екатерина Новикова.