Почему мы набираем вес после свадьбы? Психосоматолог рассказала о причинах

Нет ничего плохого в том, что на короткий период жизни супруг станет для вас надежной поддержкой. Это означает, что вы действительно нашли своего человека. Появление лишних килограммов после заключения брака — это процесс наполнения ресурса, который был израсходован на выживание в одиночестве.

Как избежать набора веса после свадьбы?

Как бы странно это ни звучало, но дело не в плотном ужине у телевизора и не в количестве съеденной пищи. До тех пор, пока отношения не дадут трещину, вы будете поправляться. Могут появиться и другие дискомфортные психосоматические симптомы: бессонница, головная боль, нервное напряжение. Стоит задать себе вопрос, почему ваше тело требует дополнительных ресурсов, и постараться исправить ситуацию. Что нужно сделать?

Наладить доверительное общение с партнером

В процессе развития отношений вы должны понять, что супруг — это не ваша собственность, а отдельная личность, с которой надо уметь взаимодействовать. Однако никто сейчас не хочет этого делать. Куда проще развестись, похудеть и снова искать партнера.

Задействовать собственные ресурсы

Необходимо обратить внимание на самого себя и осознать, что другой человек никогда не восполнит ваши внутренние дефициты. Это в любом случае придется делать самостоятельно, бережно возвращаясь на путь восстановления от травм и негативного опыта прошлого. Можно изучить работы специалистов по детской психосоматике, которые помогут справиться с проблемой.

Стремиться к здоровому образу жизни

Если ваш партнер готов ходить на пешие прогулки, сообща готовить вкусную и полезную еду, активно проводить время, выбирать низкокалорийные продукты, то это станет отличным семейным решением. Важно уметь поддерживать правильные начинания друг друга, чтобы оставаться красивыми, молодыми и стройными.