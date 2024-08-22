Почему мы набираем вес после свадьбы? Психосоматолог рассказала о причинах
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По статистике, набор массы тела после заключения брака происходит едва ли не у каждой третьей пары. Чаще всего это связано с истинными психологическими и психосоматическими причинами, а не с обилием высококалорийной пищи в рационе. О том, откуда берутся лишние килограммы после свадебных торжеств и как от них избавиться, сайту «Страсти» рассказала врач, психосоматолог Екатерина Тур.
Набор веса и детские травмы
Говоря о родовом проклятии, обычно имеют в виду ту атмосферу, в которой человек рос. Если в детстве он чувствовал себя одиноким, находился в холодной, отвергающей его среде, то в итоге мог усомниться в собственной целостности.
Все это время организм не жил, а выживал, учился быстро реагировать на новые опасности, чтобы успеть защититься. Из-за психологического дискомфорта тело пребывало либо в нормальном, либо в недостаточном весе. Был стимул ходить в спортзал, не есть на ночь, но при этом наблюдались высокий уровень тревоги, постоянное беспокойство, бессонница.
Екатерина Тур
Врач и психосоматолог
И вот человек встречает свою недостающую половину, заключает с ней договор о совместной жизни и начинает чувствовать себя «целым». Все рефлексы, которые были обострены, постепенно притупляются, инстинкт самосохранения засыпает.
Брак как период накопления ресурсов
После свадьбы человек оказывается в эмоциональной безопасности: рядом с любимым появляется ощущение опоры и покоя. Тело, которое раньше страдало от дефицитов, активно набирает килограммы. И это очень логичная и последовательная реакция — организм запасает энергетические ресурсы, чтобы защититься от вызовов в следующий раз.
Поэтому люди начинают резко терять вес после развода, вновь переживая потерю целостности. Вот почему так важно внимательно выбирать партнера, который достоин называться мужем или женой. Необходимо ментально готовиться к тому, что брак заключается на всю жизнь. Это позволит научиться восполнять резервы через другого человека, а затем взращивать внутри собственную вторую половину.
Екатерина Тур
Врач и психосоматолог
Нет ничего плохого в том, что на короткий период жизни супруг станет для вас надежной поддержкой. Это означает, что вы действительно нашли своего человека. Появление лишних килограммов после заключения брака — это процесс наполнения ресурса, который был израсходован на выживание в одиночестве.
Как избежать набора веса после свадьбы?
Как бы странно это ни звучало, но дело не в плотном ужине у телевизора и не в количестве съеденной пищи. До тех пор, пока отношения не дадут трещину, вы будете поправляться. Могут появиться и другие дискомфортные психосоматические симптомы: бессонница, головная боль, нервное напряжение. Стоит задать себе вопрос, почему ваше тело требует дополнительных ресурсов, и постараться исправить ситуацию. Что нужно сделать?
Наладить доверительное общение с партнером
В процессе развития отношений вы должны понять, что супруг — это не ваша собственность, а отдельная личность, с которой надо уметь взаимодействовать. Однако никто сейчас не хочет этого делать. Куда проще развестись, похудеть и снова искать партнера.
Задействовать собственные ресурсы
Необходимо обратить внимание на самого себя и осознать, что другой человек никогда не восполнит ваши внутренние дефициты. Это в любом случае придется делать самостоятельно, бережно возвращаясь на путь восстановления от травм и негативного опыта прошлого. Можно изучить работы специалистов по детской психосоматике, которые помогут справиться с проблемой.
Стремиться к здоровому образу жизни
Если ваш партнер готов ходить на пешие прогулки, сообща готовить вкусную и полезную еду, активно проводить время, выбирать низкокалорийные продукты, то это станет отличным семейным решением. Важно уметь поддерживать правильные начинания друг друга, чтобы оставаться красивыми, молодыми и стройными.
Лишний вес сигнализирует о том, что мозг чувствует себя в безопасности. Вы набираете килограммы, и это нежелательно для организма. Поэтому после периода насыщения надо взять себя в руки и разобраться со своим психоэмоциональным состоянием и личными отношениями.
Екатерина Тур
Врач и психосоматолог