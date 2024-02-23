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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 23 февраля 2024, 23:00
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Почему мужчины лысеют и поможет ли пересадка волос вернуть густую шевелюру

Трихолог Курская назвала генетику и гормоны причинами облысения у мужчин.
Почему мужчины лысеют и поможет ли пересадка волос вернуть густую шевелюру

© Freepik

Облысение или алопеция — проблема, которая не наносит вреда организму, но очень серьезно влияет на самооценку. Сколько бы ни говорилось, что лысый мужчина выглядит брутально, почти все представители мужского пола при потере волос мечтают о густой шевелюре. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» трихолог, кандидат медицинских наук, директор Graft clinic Анастасия Курская рассказала, что делать при алопеции и в каких случаях следует задуматься о пересадке волос.

Для начала следует понять, что явилось причиной алопеции. Это может быть:

  • генетическая предрасположенность;
  • гормональные изменения;
  • острые хронические заболевания;
  • стресс;
  • неправильное питание, недостаток витаминов.

На первые две причины приходится порядка 90% всех случаев. И именно они делают зачастую процесс необратимым. Таким образом, если волосы выпадают из-за дефицита полезных минералов или пережитого стресса, то есть вероятность, что они снова начнут расти. В случае генетической предрасположенности и гормональных изменений такая надежда приближается к нулю.

Явный признак: если волосы не растут уже более шести месяцев, то не стоит пытаться втирать мази и ходить на процедуры — этим вы вряд ли поможете.

Пересадка волос: что нужно знать

Именно в таких случаях стоит подумать о пересадке волос. Существует два способа трансплантации. Расскажем про каждый из них.

  1. Раньше повсеместно применялся так называемый Strip-метод, очень болезненный и почти ушедший в прошлое. Суть его в том, что врач при помощи скальпеля и пинцета берет лоскут кожи с фолликулами и пересаживает в те зоны, где волосы не растут. Этот метод считается устаревшим из-за его травматичности (вся голова после процедуры буквально усеяна шрамами), длительной реабилитации и, главное, из-за не слишком заметного результата — волосы в месте пересадки все равно остаются не особо густыми. Из плюсов можно назвать разве что цену.

  2. Более современный — фолликулярный бесшовный метод (FUE). Его плюсы очевидны. Фолликулы можно брать не только с затылочной части (где тоже не всегда есть волосы), но и практически из любой области тела. Проводится сама процедура без разрезов, через мельчайшие проколы, которые спустя время становятся незаметными. Ну и самое главное: вы получаете густую шевелюру. Главный минус — высокая цена, которая начинается от полумиллиона рублей.

«Для мужчин после операции по пересадке волос становится неприятным сюрпризом, когда через неделю-две их роскошная прическа опять начинает редеть. Однако волноваться не стоит: выпадение волос — это нормально, главное, что фолликулы продолжают оставаться жизнеспособными. Однако чтобы волосы через 3-4 недели отросли и продолжали расти дальше, нужно помнить о правильном уходе. Это — специальные шампуни и активаторы роста волос, рацион с преобладание белка. Лучше помнить об этом не только в период реабилитации, но и в дальнейшем».

Анастасия Курская

Трихолог, кандидат медицинских наук, директор Graft clinic