Почему мужчины лысеют и поможет ли пересадка волос вернуть густую шевелюру

Облысение или алопеция — проблема, которая не наносит вреда организму, но очень серьезно влияет на самооценку. Сколько бы ни говорилось, что лысый мужчина выглядит брутально, почти все представители мужского пола при потере волос мечтают о густой шевелюре. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» трихолог, кандидат медицинских наук, директор Graft clinic Анастасия Курская рассказала, что делать при алопеции и в каких случаях следует задуматься о пересадке волос.

Для начала следует понять, что явилось причиной алопеции. Это может быть:

генетическая предрасположенность;

гормональные изменения;

острые хронические заболевания;

стресс;

неправильное питание, недостаток витаминов.

На первые две причины приходится порядка 90% всех случаев. И именно они делают зачастую процесс необратимым. Таким образом, если волосы выпадают из-за дефицита полезных минералов или пережитого стресса, то есть вероятность, что они снова начнут расти. В случае генетической предрасположенности и гормональных изменений такая надежда приближается к нулю.