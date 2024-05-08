Почему мужчины и женщины переносят простуду по-разному

Кроме того, температура тела у мужчин в среднем на 0,5 градуса ниже, чем у женщин. Из-за этого ее малейшее повышение может ощущаться ими значительно болезненнее. Например, 37,5 градусов для представителя сильного пола переносятся так же тяжело, как 38 градусов для дамы. К слову, по этой же причине мужчины меньше мерзнут.

У мужчин большее количество потовых желез. Это способствует тому, что при внезапных перепадах температуры они могут чувствовать слабость и головокружение, ведь увеличенная площадь испарения усиливает эти симптомы.

И, наконец, сказывается гормональный фон: мужской гормон тестостерон подавляет иммунную систему, в то время как женский гормон эстроген защищает ее. Под воздействием эстрогена уровень вируса гриппа в клетках снижается. Таким образом, мужской организм больше подвержен проявлению и выраженности течения симптомов, сопровождающих простудные и вирусные заболевания. В то время как женщины могут похвастаться более стойким иммунитетом, обусловленным их репродуктивной функцией. Это позволяет им эффективнее справляться с патогенами и сокращает продолжительность болезни.