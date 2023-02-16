Почему Михаил Боярский избегал встреч с композитором Виктором Резниковым

Молодой, амбициозный и талантливый композитор Виктор Резников, чьи песни исполняли главные герои советской эстрады 80-х, не боялся трудностей и сам был инициатором знакомств со звездами. О том, как поэту-песеннику удалось добиться расположения актера, певца и музыканта Михаила Боярского, рассказала passion.ru супруга Резникова Людмила.

Встреча с Михаилом Боярским.

«Миша Боярский во времена первой встречи с Виктором – непререкаемая звезда. Миша – молодой, энергичный, модный герой-красавец. Поклонник Битлз, поющий актер, в общем, море энергии, обаяния... Все знают и любят Мишу Боярского. Про Витю Резникова Миша ничего не знает и не особенно хочет знать. Михаил примерно так рассказывал об их первой встрече», - вспоминает Людмила.

Несколько раз Виктор пытался встретиться с Михаилом, который в силу занятости, крайней востребованности и нехватки времени отказывался это сделать. Очередную попытку Виктор предпринял, подкараулив Михаила у входа в театр Ленсовета, где актер тогда служил. Чтобы, наконец, отделаться от этого навязчивого молодого человека, Михаил предложил Виктору пройти в помещение, где было пианино, и показать песни. Как потом неоднократно говорил Боярский: «С тех пор уже я просил Виктора показать его песни».

«Ты, Витька, гений, и сам того не знаешь», - говорил Боярский своему другу.

Признание

Виктор Резников, наверное, понимал, что он композитор очень высокого уровня в своем музыкальном направлении. Одним из многочисленных подтверждений этого стало второе место его песни в Hot Dance Music Chart «библии» поп-, рок-и танцевальной музыки Billboard, реакция не только советских, но и зарубежных коллег-музыкантов на его песни: Джерри Либер и Майк Столлер (авторский дуэт из США, написавший «Jailhouse Rock» («Тюремный рок»), «Loving You», «Bossa Nova Baby», записанных Элвисом Пресли) говорили, что у Виктора может быть блестящее музыкальное будущее, если он переедет в США.

Синди Лопер (Cyndi Lauper), американская поп-певица, автор песен, обладательница премий «Грэмми», «Тони», «Эмми», участница советско-американского проекта «Music Speaks Louder Than Words» («Музыка звучит громче слов») с восторгом отзывалась о песнях Виктора.

Так что комплексов по поводу встреч и знакомств с советскими звездами у композитора не было.

Виктор организовал музыкальную группу SUS (аббревиатура Soviet Union-United States), фронтменом которой стал американский певец Daniel Merrill. Это было в 1991 году. В начале 1992 года Виктора не стало...