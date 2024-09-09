Почему кожа лица становится обезвоженной: отвечает косметолог

Безусловно, жирная от природы кожа всегда более упруга, независимо от возраста. Но при этом и она может быть обезвоженной. Здесь важно понять разницу: жирность кожи обусловлена чрезмерной продукцией кожного сала, а влажность кожи обусловлена достаточным содержанием воды в коже. Поэтому частая ошибка обладателей жирной кожи пересушить ее кислотами и спиртами в надежде снизить усиленное выделение себума. В итоге они получают обезвоженность, а кожа лица, чтобы скомпенсировать это состояние, начинает еще больше продуцировать кожное сало. И получается порочный круг. Поэтому важно не забывать увлажнять и жирную кожу в том числе

Конечно, со временем кожа претерпевает возрастные изменения, и если в 20 лет кожа более гладкая, упругая, эластичная и увлажненная, то к 30 годам начинают появляться мелкие мимические морщины, а к 40 годам морщины становятся более глубокими, снижается упругость кожи, визуально увеличивается просвет пор. Ближе к 50 годам за счет снижения уровня эстрогенов значительно уменьшается тургор кожи, продукция кожного сала и как следствие кожа выглядит тонкой, сухой и атоничной, также возможно присоединение пигментных пятен. В 60 лет ухудшается кровоснабжение кожи лица (она становится тусклой), структура кожи становится более рыхлой.

Возвращаясь к проблеме обезвоженной кожи, стоит отметить, что для того, чтобы справится с данной проблемой, важно выявить и устранить причины, которые к этому привели.

К самым частым относятся:

Неправильный уход за кожей лица (использование агрессивных очищающих средств; у молодых пациентов с проблемной/жирной кожей - зачастую злоупотребление противовоспалительными и подсушивающими препаратами, тониками/лосьонами с содержанием спирта; не правильно подобранное увлажняющее средство или вовсе пренебрежение этим этапом ухода);

Климатические условия (жаркая или наоборот морозная погода), низкая влажность воздуха (особенно в помещениях с кондиционированием и/или отоплением);

Образ жизни (недостаточное употребление воды, нерациональное питание, алкоголь, курение, злоупотребление загаром).

Как не допустить потери влаги и бороться с обезвоженностью кожи