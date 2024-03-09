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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 09 марта 2024, 23:30
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Почему хочется сладкого и как сделать десерты полезными для здоровья

Нутрициолог Тиханычева рассказала, о чем говорит желание съесть сладкое.
Почему хочется сладкого и как сделать десерты полезными для здоровья

© Freepik

Сладости - неотъемлемая часть рациона у большинства людей, но их употребление, зачастую, негативно сказывается на здоровье. Однако, существует способ сделать десерты не только вкусными, но и менее вредными. Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе, Жанна Тиханычева рассказала, почему организм требует сладкого и поделилась с сайтом «Страсти» рецептами полезных десертов.

Почему хочется сладкого

Этот вопрос задают себе многие люди, испытывающие постоянное желание съесть что-нибудь сладкое. На то есть несколько причин.

«Начнем с того, что сахар оказывает стимулирующий эффект на мозг и способствует выработке серотонина, который улучшает настроение и снимает тревожность».

Жанна Тиханычева

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе

Многие продукты с высоким содержанием сахара, особенно такие как торты или пирожные, содержат быстрые углеводы, которые помогают восполнить энергию. Несмотря на негативные последствия избытка сладкого в рационе, люди часто чувствуют потребность в нем для быстрого насыщения и восстановления сил.

Строгие диеты и несбалансированное питание также могут вызывать желание закончить трапезу чем-нибудь вкусненьким. Например, если в организме нехватка белков или углеводов, то он будет требовать десерт. Именно поэтому важно составлять свой рацион на базе всех компонентов: белков, жиров и углеводов.

Вред сладкого для организма

Чрезмерное потребление сладкого может стать причиной ожирения, развития диабета, кариеса, а также повышенного уровня холестерина в крови. Сахар обладает высоким гликемическим индексом и может привести к резким колебаниям показателя глюкозы, что негативно сказывается на общем состоянии организма.

Кроме того, излишнее потребление сахара может вызвать зависимость и привести к нарушению работы пищеварительной системы.

Если же отказаться от сладкого совсем не получается, то попробуйте начать готовить десерты самостоятельно из проверенных и качественных ингредиентов и делайте выбор в пользу менее вредных сладостей: сухофруктов, ягод, горького шоколада и других.

Рецепты полезных десертов

Домашние конфеты из ягод

Ингредиенты:

  • 200 гр. любых замороженных с лета ягод: клубника, малина, земляника, черника.
  • 1/2 ч.л. агар-агар.
  • Любые специи по вкусу, например, имбирь, ваниль, корица, бадьян.
  • 30 мл очищенной воды.

Приготовление:

  • Разморозьте ягоды и пробейте их в блендере до консистенции пюре.
  • В сотейнике нагрейте воду, добавьте агар-агар, ягодное пюре, специи и тщательно перемешайте.
  • Разлейте по формам и поставьте в холодильник на несколько часов, для того, чтобы конфеты застыли.

Таежный десерт

Еще один простой и очень полезный десерт, рассчитанный на три порции.

Ингредиенты:

  • 100 гр. кедрового ореха.
  • 200 гр. свежей или замороженной брусники.
  • 3 ч.л. мёда.

Приготовление:

  • Выложите на дно бруснику.
  • Сверху украсьте кедровым орехом.
  • Полейте каждую порцию 1 ч.л. меда.

Важно помнить, что умеренное употребление сладких продуктов вполне допустимо, но необходимо следить за их количеством и выбирать более полезные альтернативы.