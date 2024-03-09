Почему хочется сладкого и как сделать десерты полезными для здоровья

Вред сладкого для организма

Чрезмерное потребление сладкого может стать причиной ожирения, развития диабета, кариеса, а также повышенного уровня холестерина в крови. Сахар обладает высоким гликемическим индексом и может привести к резким колебаниям показателя глюкозы, что негативно сказывается на общем состоянии организма.

Кроме того, излишнее потребление сахара может вызвать зависимость и привести к нарушению работы пищеварительной системы.

Если же отказаться от сладкого совсем не получается, то попробуйте начать готовить десерты самостоятельно из проверенных и качественных ингредиентов и делайте выбор в пользу менее вредных сладостей: сухофруктов, ягод, горького шоколада и других.

Рецепты полезных десертов

Домашние конфеты из ягод

Ингредиенты:

200 гр. любых замороженных с лета ягод: клубника, малина, земляника, черника.

1/2 ч.л. агар-агар.

Любые специи по вкусу, например, имбирь, ваниль, корица, бадьян.

30 мл очищенной воды.

Приготовление:

Разморозьте ягоды и пробейте их в блендере до консистенции пюре.

В сотейнике нагрейте воду, добавьте агар-агар, ягодное пюре, специи и тщательно перемешайте.

Разлейте по формам и поставьте в холодильник на несколько часов, для того, чтобы конфеты застыли.

Таежный десерт

Еще один простой и очень полезный десерт, рассчитанный на три порции.

Ингредиенты:

100 гр. кедрового ореха.

200 гр. свежей или замороженной брусники.

3 ч.л. мёда.

Приготовление:

Выложите на дно бруснику.

Сверху украсьте кедровым орехом.

Полейте каждую порцию 1 ч.л. меда.

Важно помнить, что умеренное употребление сладких продуктов вполне допустимо, но необходимо следить за их количеством и выбирать более полезные альтернативы.