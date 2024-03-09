Почему хочется сладкого и как сделать десерты полезными для здоровья
© Freepik
Сладости - неотъемлемая часть рациона у большинства людей, но их употребление, зачастую, негативно сказывается на здоровье. Однако, существует способ сделать десерты не только вкусными, но и менее вредными. Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе, Жанна Тиханычева рассказала, почему организм требует сладкого и поделилась с сайтом «Страсти» рецептами полезных десертов.
Почему хочется сладкого
Этот вопрос задают себе многие люди, испытывающие постоянное желание съесть что-нибудь сладкое. На то есть несколько причин.
«Начнем с того, что сахар оказывает стимулирующий эффект на мозг и способствует выработке серотонина, который улучшает настроение и снимает тревожность».
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и Аюрведе
Многие продукты с высоким содержанием сахара, особенно такие как торты или пирожные, содержат быстрые углеводы, которые помогают восполнить энергию. Несмотря на негативные последствия избытка сладкого в рационе, люди часто чувствуют потребность в нем для быстрого насыщения и восстановления сил.
Строгие диеты и несбалансированное питание также могут вызывать желание закончить трапезу чем-нибудь вкусненьким. Например, если в организме нехватка белков или углеводов, то он будет требовать десерт. Именно поэтому важно составлять свой рацион на базе всех компонентов: белков, жиров и углеводов.
Вред сладкого для организма
Чрезмерное потребление сладкого может стать причиной ожирения, развития диабета, кариеса, а также повышенного уровня холестерина в крови. Сахар обладает высоким гликемическим индексом и может привести к резким колебаниям показателя глюкозы, что негативно сказывается на общем состоянии организма.
Кроме того, излишнее потребление сахара может вызвать зависимость и привести к нарушению работы пищеварительной системы.
Если же отказаться от сладкого совсем не получается, то попробуйте начать готовить десерты самостоятельно из проверенных и качественных ингредиентов и делайте выбор в пользу менее вредных сладостей: сухофруктов, ягод, горького шоколада и других.
Рецепты полезных десертов
Домашние конфеты из ягод
Ингредиенты:
- 200 гр. любых замороженных с лета ягод: клубника, малина, земляника, черника.
- 1/2 ч.л. агар-агар.
- Любые специи по вкусу, например, имбирь, ваниль, корица, бадьян.
- 30 мл очищенной воды.
Приготовление:
- Разморозьте ягоды и пробейте их в блендере до консистенции пюре.
- В сотейнике нагрейте воду, добавьте агар-агар, ягодное пюре, специи и тщательно перемешайте.
- Разлейте по формам и поставьте в холодильник на несколько часов, для того, чтобы конфеты застыли.
Таежный десерт
Еще один простой и очень полезный десерт, рассчитанный на три порции.
Ингредиенты:
- 100 гр. кедрового ореха.
- 200 гр. свежей или замороженной брусники.
- 3 ч.л. мёда.
Приготовление:
- Выложите на дно бруснику.
- Сверху украсьте кедровым орехом.
- Полейте каждую порцию 1 ч.л. меда.
Важно помнить, что умеренное употребление сладких продуктов вполне допустимо, но необходимо следить за их количеством и выбирать более полезные альтернативы.