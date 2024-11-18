Почему и у кого возникает синдром разбитого сердца: рассказывает врач
© Freepik
Иногда «разбитое сердце» не просто метафора, а повод обратиться к врачу. В октябре московские врачи спасли 70-летнюю пациентку, у которой диагностировали эту патологию. В острой фазе она так же опасна, как и инфаркт миокарда. Врач-кардиолог «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», что такое синдром разбитого сердца, и кому он грозит.
Синдромом Такоцубо, или синдромом разбитого сердца называют нарушение функции сердечной мышцы — миокарда, которое развивается на фоне стресса. Впервые его описали в 1990 году в Японии. Такоцубо — это японский горшок для ловли осьминогов с округлым широким основанием и узким горлышком. Именно такую форму принимает сердце при этой патологии.
«Синдром разбитого сердца возникает вследствие сильных негативных переживаний, из-за которых у пациента появляются симптомы, похожие и порой не трудно отличимые от симптомов инфаркта миокарда: интенсивная боль за грудиной, чувство нехватки воздуха, усиленное потоотделение, возможны нарушения ритма сердца и потеря сознания. Также при синдроме Такоцубо наблюдаются изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), характерные для острого инфаркта миокарда», — пояснила кардиолог.
Основным методом диагностики синдрома является коронароангиография с вентрикулографией левого желудочка — рентгенологическое исследование коронарных артерий и левого желудочка сердца с введением контрастного вещества.
В основном синдром Такоцубо развивается у пожилых женщин, но иногда он встречается у молодых женщин и мужчин.
Главной профилактикой заболевания станет минимизация стрессов, поскольку в основе синдрома лежат сильные переживания. Необходимо избегать как физического, так и психологического переутомления. Не стоит забывать и о полноценном отдыхе, сне, регулярных физических упражнениях и правильном питании.