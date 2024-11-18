Почему и у кого возникает синдром разбитого сердца: рассказывает врач

Иногда «разбитое сердце» не просто метафора, а повод обратиться к врачу. В октябре московские врачи спасли 70-летнюю пациентку, у которой диагностировали эту патологию. В острой фазе она так же опасна, как и инфаркт миокарда. Врач-кардиолог «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала порталу «Страсти», что такое синдром разбитого сердца, и кому он грозит.

Синдромом Такоцубо, или синдромом разбитого сердца называют нарушение функции сердечной мышцы — миокарда, которое развивается на фоне стресса. Впервые его описали в 1990 году в Японии. Такоцубо — это японский горшок для ловли осьминогов с округлым широким основанием и узким горлышком. Именно такую форму принимает сердце при этой патологии.