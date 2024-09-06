Почему и у кого возникает рак языка: отвечает врач
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В половине случаев среди опухолей головы и шеи встречаются злокачественные новообразования языка (около 55%). О симптомах, причинах и методах профилактики данного заболевания рассказала сайту «Страсти» врач-онколог клиники К+31 Оксана Овсий.
Врач пояснила, что язык могут поражать несколько типов рака. Злокачественный процесс чаще всего начинается в тонких плоских клетках, которые выстилают поверхность языка, в этом случае речь идет о плоскоклеточном раке.
«Рак языка может не вызывать симптомов на начальных стадиях. Иногда его обнаруживает стоматолог во время планового осмотра», — говорит онколог.
В случае развития рака языка в полости рта, первым признаком заболевания становится язва, которая не заживает. В числе других симптомов: боль или кровотечение в рту, а также уплотнение или утолщение на языке.
Опухоль порой возникает в горле. В этом случае первый симптом заболевания — увеличенные лимфоузлы на шее. Также пациенты жалуются на кровохарканье, потерю веса, боль в ухе, уплотнение в задней части рта, горле или шее.
Рак языка обычно возникает под воздействием определенных факторов. Среди них врач выделила следующие:
- Употребление табака, причем во всех формах, от жевательного до сигарет.
- Употребление алкоголя. Частое и чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск рака языка. Совместное использование алкоголя и табака еще больше повышает риск
- ВПЧ, онкогенные типы вируса папилломы человека
- Пол. Мужчины более склонны к развитию рака языка, чем женщины.
- Возраст старше 45 лет
- Проблемы с поддержанием гигиены полости рта.
- Слабая иммунная система.
«Лечение рака языка может включать разные методики в различных комбинациях: хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию. Объем операции может быть разной: удаление части языка или языка полностью, а также лимфоузлов. Во многих случаях можно провести реконструкцию с использованием собственных тканей пациента», — заключила врач.