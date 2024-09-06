Почему и у кого возникает рак языка: отвечает врач

В случае развития рака языка в полости рта, первым признаком заболевания становится язва, которая не заживает. В числе других симптомов: боль или кровотечение в рту, а также уплотнение или утолщение на языке.

Опухоль порой возникает в горле. В этом случае первый симптом заболевания — увеличенные лимфоузлы на шее. Также пациенты жалуются на кровохарканье, потерю веса, боль в ухе, уплотнение в задней части рта, горле или шее.

Рак языка обычно возникает под воздействием определенных факторов. Среди них врач выделила следующие: