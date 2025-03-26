Почему беременные женщины страдают от недержания мочи: объясняет уролог

Эксперт добавил, что увеличивающаяся в размерах матка давит на мочевой пузырь, что также провоцирует подтекание мочи. К тому же в третьем триместре плоду становится тесно в матке, поэтому при активных движениях он наносит удары по мочевому пузырю.

В большинстве случаев недержание проходит в течение трех-шести месяцев после родов благодаря восстановлению тонуса мышц тазового дна и нормализации гормонального фона. В этот период организм активно вырабатывает коллаген и эластин, что способствует укреплению тканей.

Если подтекание сохраняется более полугода, это сигнал о том, что мышцы не восстановились полностью. И тогда требуется укрепление мышечного каркаса регулярной гимнастикой (упражнения Кегеля) и физиотерапией.

Однако если недуг не проходит, может потребоваться хирургическое вмешательство. В этом случае врачи проводят слинговую уретропексию.