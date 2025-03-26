Почему беременные женщины страдают от недержания мочи: объясняет уролог
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Каждая четвертая женщина сталкивается с инкотиненцией — недержанием мочи. У многих она может развиться во время беременности и родов. Врач уролог-андролог клиники «Синай» Аслан Гоплачев рассказал сайту «Страсти» причины и методы избавления от этого недуга, снижающего качество жизни.
По словам Аслана Гоплачева, недержание мочи бывает трех видов. При первом, ургентном виде, человек при позыве в туалет буквально не успевает добежать до уборной. При втором — стрессовом недержании — подтекание мочи происходит при физической нагрузке, чихании, кашле, смехе. Также диагностируют третий вид — смешанный.
«По данным Международной урологической ассоциации, недержание мочи развивается у 18 — 75 процентов беременных женщин. Это может происходить из-за изменения гормонального фона, когда повышается уровень прогестерона, расслабляющего гладкую мускулатуру, в том числе и мочевого пузыря. Способствует недержанию и увеличение количества крови, а также усиленная работа почек».
Аслан Гоплачев
Врач уролог-андролог
Эксперт добавил, что увеличивающаяся в размерах матка давит на мочевой пузырь, что также провоцирует подтекание мочи. К тому же в третьем триместре плоду становится тесно в матке, поэтому при активных движениях он наносит удары по мочевому пузырю.
В большинстве случаев недержание проходит в течение трех-шести месяцев после родов благодаря восстановлению тонуса мышц тазового дна и нормализации гормонального фона. В этот период организм активно вырабатывает коллаген и эластин, что способствует укреплению тканей.
Если подтекание сохраняется более полугода, это сигнал о том, что мышцы не восстановились полностью. И тогда требуется укрепление мышечного каркаса регулярной гимнастикой (упражнения Кегеля) и физиотерапией.
Однако если недуг не проходит, может потребоваться хирургическое вмешательство. В этом случае врачи проводят слинговую уретропексию.