«Победа была бы за нами»: Александр Энберт о «Ледниковом периоде» и выборе партнерши на проекте
Фото: Личный архив Александра Энберта
После завершения спортивной карьеры за Александром Энбертом можно наблюдать в «Ледниковом периоде». В 2020 году фигурист даже выиграл проект в паре с Ольгой Кузьминой, но, несмотря на это, он продолжает свое участие в каждом сезоне. Сегодня издание «Страсти» решило выяснить у спортсмена, что заставляет его снова и снова возвращаться в шоу. К слову, ответ не заставил себя ждать.
«Энергию этого проекта сложно с чем-то сравнить, и, конечно, всегда приятно принять участие в новом сезоне, познакомиться с интересными людьми, придумать новые программы. И все-таки фигурное катание — любимый вид спорта, которым я с удовольствием занимался, будучи спортсменом, и это по-прежнему приносит мне большое удовольствие. В этом проекте как раз все сходится», — высказался Александр.
Александр Энберт
По словам Энберта, если для приглашенных звезд «Ледниковый период» — проверка на прочность, то для него это — определенный креативный вызов, способный улучшить актерские навыки. Вот почему фигурист откровенно говорит: у него много выступлений и шоу, но данный проект для Александра самый интересный.
«Буду рад принять участие, если еще один сезон состоится. В выборе партнерши всегда доверяю Илье, здесь, конечно, обширный круг возможных партнерш. Думаю, с актрисой кататься лучше всего, так как актерская игра на льду и, особенно в программах, приветствуется», — сообщил Энберт.
Александр Энберт
Однако, как выяснилось, у фигуриста все-таки есть предпочтение в выборе партнерши для будущего сезона. Он бы с удовольствием встал в пару со своей супругой Алесей Энберт.
«Леся любит фигурное катание, она была бы рада принять участие в шоу. Мы бы придумывали программы, обсуждали их дома. Леся очень креативная и часто придумывает для своего блога новые рубрики. Она могла бы и здесь проявить себя, и тогда победа была бы за нами», — резюмировал бронзовый призер чемпионата мира.
Александр Энберт