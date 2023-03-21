«Победа была бы за нами»: Александр Энберт о «Ледниковом периоде» и выборе партнерши на проекте

После завершения спортивной карьеры за Александром Энбертом можно наблюдать в «Ледниковом периоде». В 2020 году фигурист даже выиграл проект в паре с Ольгой Кузьминой, но, несмотря на это, он продолжает свое участие в каждом сезоне. Сегодня издание «Страсти» решило выяснить у спортсмена, что заставляет его снова и снова возвращаться в шоу. К слову, ответ не заставил себя ждать.