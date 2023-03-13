«По соревнованиям я точно не скучаю»: Александр Энберт о начале своей карьеры и ледовых шоу

Коллеги Александра неоднократно говорили о том, что сравнивать соревнования и ледовые шоу нельзя. Во время последних можно не задумываться о баллах и строгих судьях. Правда, подобные мероприятия также имеют некоторые нюансы. Например, они зачастую проводятся на открытых катках и не в самую теплую погоду. Александр рассказал, как фигуристы готовятся к подобным условиям.

Для выступления на улице спортсмены ищут более теплые костюмы, надевают термобелье, а вот об отдельной подготовке организма говорить не приходится: большинство фигуристов с раннего детства начинали кататься на открытых площадках. О начале своей карьеры вспомнил и Энберт.