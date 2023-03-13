«По соревнованиям я точно не скучаю»: Александр Энберт о начале своей карьеры и ледовых шоу
Фото: Starface.ru
За годы своей спортивной карьеры Александр Энберт стал серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпийских играх-2018 и выиграл бронзовые медали чемпионатов Европы и мира. Увы, продолжить соревновательную деятельность ему помешали обострившиеся травмы. Теперь фигуриста можно наблюдать в различных ледовых шоу. В эксклюзивном комментарии для издания «Страсти» спортсмен рассказал, скучает ли он по турнирам и духу соперничества.
«Очень классно испытывать адреналин при выходе на большую публику. Когда сидит целый зал на 10 000 человек или когда идет запись "Ледникового", ты знаешь, что как бы ты хорошо не катался, лед скользкий, и ты все равно можешь упасть. От этого никуда не уйти, и у тебя есть одна попытка», — высказался Энберт.
Александр Энберт
Александру хорошо известно: если совладать со стрессом, то можно сполна насладиться своим выступлением и получить приятные ощущения. Однако во время соревнований более напряженная обстановка, поскольку фигуристы борются не только за попадание в сборную, но и за призовые места. Именно поэтому после завершения карьеры Энберт откровенно признался: по соревнованиям он точно не скучает.
«На соревнованиях ответственности намного больше, и совладать с адреналином сложно. Это выливается в большой стресс, особенно, когда идет отбор на чемпионат мира, Европы, поэтому я точно не скучаю», — пояснил Энберт.
Александр Энберт
Коллеги Александра неоднократно говорили о том, что сравнивать соревнования и ледовые шоу нельзя. Во время последних можно не задумываться о баллах и строгих судьях. Правда, подобные мероприятия также имеют некоторые нюансы. Например, они зачастую проводятся на открытых катках и не в самую теплую погоду. Александр рассказал, как фигуристы готовятся к подобным условиям.
Для выступления на улице спортсмены ищут более теплые костюмы, надевают термобелье, а вот об отдельной подготовке организма говорить не приходится: большинство фигуристов с раннего детства начинали кататься на открытых площадках. О начале своей карьеры вспомнил и Энберт.
«Я начал кататься на открытом катке в Санкт-Петербурге, а там климат не самый идеальный: нередко дуют ветра с залива, бывало, термометр показывал — 10, я уж не говорю, если больше. Ничего, мы тепло одевались и тренировались. Так что я где-то с 6 лет до 9 очень часто катался на открытых катках и нормально к этому отношусь», — резюмировал спортсмен.
Александр Энберт
К слову, ради преданных поклонников фигуристы иногда идут на жертвы. В недавнем интервью Оксана Домнина заявила: накануне выступления в новогоднем шоу у нее была высокая температура, однако отказываться от участия она не стала. Издание «Страсти» поинтересовалось у Энберта, что заставляет его коллег так рисковать своим здоровьем. Александр ответил на наш вопрос, правда, на этот раз весьма немногословно.
«Вы знаете, здоровье у каждого индивидуально, и каждый человек сам решает, как им распоряжаться», — высказался фигурист.
Александр Энберт