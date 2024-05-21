Пластический хирург рассказал о новом методе избавления от брылей и морщин в углах рта

В настоящее время в пластической хирургии идет тренд на естественное омоложение без искажения черт лица. Благодаря современным методикам специалистам удается достигать красивых, стойких результатов без «знаков» оперированного лица. О революционных методах лифтинга сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Аванес Черкезов.

Главное место по эффективности из всех возможных омолаживающих операций занимает глубокий расширенный SMAS-лифтинг. В некоторых клиниках проводится подтяжка лица по методике Deep plane facelift известного нью-йоркского пластического хирурга Эндрю Джаконо.