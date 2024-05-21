Пластический хирург рассказал о новом методе избавления от брылей и морщин в углах рта
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В настоящее время в пластической хирургии идет тренд на естественное омоложение без искажения черт лица. Благодаря современным методикам специалистам удается достигать красивых, стойких результатов без «знаков» оперированного лица. О революционных методах лифтинга сайту «Страсти» рассказал пластический хирург Аванес Черкезов.
Главное место по эффективности из всех возможных омолаживающих операций занимает глубокий расширенный SMAS-лифтинг. В некоторых клиниках проводится подтяжка лица по методике Deep plane facelift известного нью-йоркского пластического хирурга Эндрю Джаконо.
«Это идеальная операция для многих пациентов, которые столкнулись прежде всего с уставшим видом, потерей четкости линии подбородка, марионеточными морщинами в уголках рта, брылями, носогубными складками».
Аванес Черкезов
Пластический хирург
Лифтинг лица обусловлен подтяжкой мышечно-фасциального слоя лица (SMAS), при этом иссечение и подтяжка кожи является лишь дополнительной манипуляцией. Таким образом, после SMAS-лифтинга лицо приобретает новый упругий каркас SMAS, возвращаются на место жировые пакеты щек, устраняется избыток кожи, растянувшейся с возрастом.
- Оптимальный возраст для выполнения SMAS-лифтинга 40 + лет;
- При дряблости кожи шеи SMAS-лифтинг может дополняться медиальной и латеральной платизмопластикой;
- Разрезы для выполнения SMAS лифтинга выполняются преимущественно вокруг уха: впереди уха разрез прячется за козелком, потом огибает мочку уха снизу и уходит вверх по складке за ухом в волосистую часть головы. При необходимости выполнения медиальной платизмопластики — еще 4-5 см в складке под подбородком;
Все разрезы зашиваются косметическими невидимыми швами, которые, как правило, снимаются на 14 день.
В результате лицо приобретает V-образный овал, четкую линию скул и шеи.