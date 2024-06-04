Пластический хирург рассказал, можно ли «слепить» идеальное тело из собственного жира

Данная процедура состоит из двух этапов: сначала врач делает забор жировой ткани из проблемно зоны и подготавливает её к переносу, а затем переносит уже очищенный и подготовленный материал в желаемую область и проводит коррекцию.

Поэтому у липомоделирования есть ряд очень серьезных плюсов, выделяющих методику из ряда «конкурентов».

Во-первых, при такой манипуляции риск отторжения и аллергических реакций сводится к минимуму, так как донорский материал берется из организма пациента. Также это позволяет добиться долговременного эффекта — в зависимости от образа жизни результат может продержаться от пяти до десяти лет (и даже гораздо дольше).

Во-вторых, липомоделирование можно производить почти на всех зонах, что не только подчеркнет природный рельеф тела пациента, но и поможет визуально довести параметры фигуры до идеальных. И при этом не останется некрасивых шрамов и следов от разрезов, что очень важно с эстетической стороны для каждого пациента.

В-третьих, операция проводится не только на теле, но и на лице. В таком случае одна процедура липомоделирования, занимающая 1,5-2 часа, становится более быстрой, комфортной и выгодной, чем куча косметологических манипуляций. И при этом дает даже больший омолаживающий эффект.