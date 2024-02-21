Пластический хирург рассказал, как певица Анна Asti изменила свою внешность

А вот по поводу груди многие хирурги до сих пор спорят. Является ли Анна счастливой обладательницей «способности» не терять верхние объемы при похудении? Или она все-таки прибегала к маммопластике? Такие сомнения возникают за счет того, что Asti – обладательница достаточно заметного бюста, хотя и не такого выдающегося, как например, у голливудской актрисы Памелы Андерсон в ее лучшие годы.

Таким образом, пластические операции в жизни Анны были, но они не относятся к категории возрастных. Это те манипуляции, которые направлены на повышение привлекательности. Ведь певице как медийной персоне важно работать не только голосом. В данном случае артистка тщательно, шаг за шагом, выстраивала свой имидж, прибегая только к тем операциям, которые необходимы для этого.

Как подчеркнул доктор Катков, певица прекрасно отдает себе отчет в том, что и для чего она делает. Сейчас ей достаточно поддерживающих косметологических процедур и здорового образа жизни, чтобы внешний вид радовал еще долгое время. А к радикальным вмешательствам стоит прибегать в определенном возрасте.