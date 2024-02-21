Пластический хирург рассказал, как певица Анна Asti изменила свою внешность
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, уделяет самое пристальное внимание своей внешности. Речь идет не только о фитнесе, правильном питании и отличной уходовой косметике. Над телом и лицом артистки явно поработали руки грамотных специалистов. По крайней мере, это видно, если сравнивать старые снимки Анны с относительно свежими. К каким манипуляциям прибегала знаменитость? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Александр Катков.
По мнению эксперта, первым делом Asti явно исправила нос. Однако следы ринопластики заметить достаточно сложно, придется очень пристально сравнивать снимки «до» и «после».
«Специалисты постарались на славу: нос Анны выглядит изящно и утонченно, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше».
Александр Катков
Пластический хирург
Некоторые эксперты даже сомневаются в проведении данной манипуляции. Возможно, все дело в хорошем макияже и слегка увеличенных губах, на фоне которых нос уже не кажется таким крупным.
«По старым фотографиям также видно, что звезда обладала юношеской пухлостью и милыми щечками. Но когда Анна взялась за свою внешность, то избавилась от комков Биша и увеличила углы нижней челюсти. Овал лица стал более вытянутым, а щеки – незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными».
Александр Катков
Пластический хирург
Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и похудение. Аsti рассталась с лишними килограммами, так что что щеки могли «уплыть» вслед за ними.
Разумеется, изменения коснулись и губ. На ранних снимках видно, что они у Анны прекрасно очерчены, но не очень пухлые. Сегодня знаменитость может похвастаться достаточно объемными губами, которые, однако, не гипертрофированы.
Не скрывает селебрити, что прибегала к помощи липоскульптурирования тела. Конечно, с помощью диеты и упражнений Анне существенно удалось улучшить фигуру, однако идеального тела только тренировками и сбросом веса добиться сложно.
Когда уходят килограммы, вместе с ним порой теряются и некоторые привлекательные изгибы. Так случилось с ягодицами певицы. Их объем пришлось восстанавливать. Однако в данном случае это были не импланты, а использование собственного жира.
А вот по поводу груди многие хирурги до сих пор спорят. Является ли Анна счастливой обладательницей «способности» не терять верхние объемы при похудении? Или она все-таки прибегала к маммопластике? Такие сомнения возникают за счет того, что Asti – обладательница достаточно заметного бюста, хотя и не такого выдающегося, как например, у голливудской актрисы Памелы Андерсон в ее лучшие годы.
Таким образом, пластические операции в жизни Анны были, но они не относятся к категории возрастных. Это те манипуляции, которые направлены на повышение привлекательности. Ведь певице как медийной персоне важно работать не только голосом. В данном случае артистка тщательно, шаг за шагом, выстраивала свой имидж, прибегая только к тем операциям, которые необходимы для этого.
Как подчеркнул доктор Катков, певица прекрасно отдает себе отчет в том, что и для чего она делает. Сейчас ей достаточно поддерживающих косметологических процедур и здорового образа жизни, чтобы внешний вид радовал еще долгое время. А к радикальным вмешательствам стоит прибегать в определенном возрасте.
«В погоне за молодостью и красотой нужно выбирать пластические операции с умом, понимая, какого результата хочется достичь. Ведь минус подобных вмешательств состоит в том, что очень сложно отыграть все назад, то есть вернуть прежние черты лица. Потому все перемены должны быть тщательно продуманы».
Александр Катков
Пластический хирург