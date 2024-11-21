Пластический хирург рассказал, как избавиться от брылей, носогубных складок и опущенных щек

К сожалению, молодость не вечна. Можно долго спорить о том, что возраст – это всего лишь цифра, но вряд ли кто-то откажется в 50 выглядеть на 30. В разговоре с сайтом «Страсти» пластический и реконструктивный хирург Александр Катков рассказал, когда стоит прибегать к хирургической коррекции, чтобы повернуть вспять время и избавиться от изменений на лице.

Как пояснил специалист, спейслифтинг является одной из малотравматичных методик в современной пластической хирургии. Из-за мимической активности средняя зона лица стареет быстрее других, с возрастом мягкие ткани лица провисают и появляются спейсы – пространства (щелевидные пространства между слоем смас и глубокой фасцией лица). В этих пространствах нет сосудов и нервов, поэтому работа в них безопасна и бескровна. Работа хирурга заключается в устранении этих пространств, то есть возвращении лица к молодому состоянию (в молодом лице нет пространств). Врач накладывает специальные швы, закрывающие пространства и техника наложения этих швов кардинально отличается от техники швов при смас-лифтинге.

При этом устраняются возрастные изменения лица: брыли, носогубные складки, опущенные щеки, нависающие над носогубными складками, создающие избыток объема в средней зоне лица. Лицо приобретает молодой и естественный вид, а результат остается на длительное время.