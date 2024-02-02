Пластический хирург назвал лучшее время для липосакции и увеличения груди

Зима считается лучшим периодом для изменений контуров тела. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Александр Катков перечислил основные манипуляции, которые стоит сделать именно в холода.

Как правило, это операции, связанные не с лицом, а с телом. В их число входят: