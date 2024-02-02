Пластический хирург назвал лучшее время для липосакции и увеличения груди
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Зима считается лучшим периодом для изменений контуров тела. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Александр Катков перечислил основные манипуляции, которые стоит сделать именно в холода.
Как правило, это операции, связанные не с лицом, а с телом. В их число входят:
- Маммопластика, то есть увеличение или уменьшение груди, исправление асимметрии. Просто летом, когда вокруг все носят сарафаны и легкие летние платьица, вам придется определенный период отдавать предпочтение достаточно закрытым нарядам. Не стоит подвергать грудь опасности под яркими солнечными лучами. И, разумеется, во время восстановления придется забыть о загаре и купаниях.
- Липосакция (она, кстати, часто совмещается все с той же маммопластикой). Большие площади кожи и тела потребуют времени на восстановление. Вы же не будете ходить летом с синяками? А зимой все можно грамотно прикрыть слоями одежды. Пересидите некоторое время дома и ворветесь в мир уже с новой фигурой.
- Абдоминопластика, операция по приведению живота в порядок. Если требуется блеснуть прессом уже летом, то готовьте саночки, то есть манипуляцию по зиме. К весне уже сможете похвастать первыми результатами.
- Пластика ягодиц, особенно с использованием имплантов, потребует восстановления в течение как минимум 1-2 месяцев. Кстати, в этот период не рекомендуется ходить в зал и заниматься спортом. Так что холодное время года – самое то для такой манипуляции.
- Липоскульптурирование, то есть избавление от складок в определенных зонах и придание нужного объема некоторым частям тела. Грубо говоря, вам «пересадят» жир из одного места в другое. Конечно, в клинике вы долго не пробудете, всего 2-3 дня, но вот реабилитация занимает до 3 месяцев. Так что планировать такую операцию на зиму – самое то.
«В общем, если вы хотите к летнему отпуску блистать на пляже, поражая своими новыми изгибами, то лучше позаботьтесь об этом еще зимой. К тому же после таких вмешательств вам придется некоторое время не расставаться со специальным компрессионным бельем. А носить его лучше все-таки в морозы, чем в жару».
Александр Катков
Пластический хирург
Кроме того, в зимний период можно легко скрыть синяки и отеки на теле под одеждой. Только выбирайте для восстановительного периода более свободные вещи, чтобы под них можно было надеть компрессионное белье.