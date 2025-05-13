Пластический хирург назвал главное показание к операции по уменьшению желудка

Пластический хирург Анатолий Перлей рассказал, что ожирение — главное показание к резекции желудка. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт назвал стоимость операции и предупредил о противопоказаниях.

По словам Анатолия Перлея, продольная резекция желудка (рукавная гастропластика – прим. «Страсти») — это бариатрическая операция, при которой удаляют 70-80 процентов объема желудка, формируя на его месте узкую трубку. Данное хирургическое вмешательство — один из самых эффективных методов лечения ожирения, объясняет врач.

Резекция желудка показана пациентам с избыточным весом и ожирением. Также ее могут назначить при неэффективности консервативных методов похудения и при развитии сопутствующих ожирению соматических заболеваниях: сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезнях, добавил пластический хирург.