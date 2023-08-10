Пластический хирург Алексанян рассказал, какие операции делают женщины в разных странах

В каждом уголке мира свои стандарты красоты. Но принимать национальные черты и особенности внешности готовы далеко не все. Что больше всего хотят представительницы разных стран, рассказал доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Корейская айдол-культура

Эстетическая медицина в Южной Корее очень развита и популярна. Здесь считается абсолютной нормой подарить подростку на праздник или день рождения сертификат или деньги на пластическую операцию. К европейской внешности юный корейцы не стремятся – у местных жителей своя айдол-культура с ярко-выраженными чертами лица в стиле азиатских поп-звезд. Быть красивым корейцем - это иметь лицо с v-образной формой, нос с узкой спинкой и кончиком, распахнутые глаза с характерной складкой и без нависшего века.

«Кроме ринопластики и блефаропластики, частый запрос в стране - ментопластика. С помощью перемещения кости челюсти или установки импланта можно изменить форму подбородка», - отметил эксперт.

Турецкий профиль

Современная турецкая медицина привлекает не только местных жителей, но и своих соседей ринопластикой. Одной из характерных черт восточной внешности является крупный нос и ярко-выраженная горбинка. Многие девушки от такого неэстетического изъяна стремятся избавиться. С помощью оперативного вмешательства удается создать более изящные формы, убрать горбинку, освежить образ.

«В стране активно развит медицинский туризм и турецких хирургов активно «продвигают» на просторах интернета, - говорит Тигран Альбертович. - Но спешить в другую страну за коррекцией носа не стоит, так как местные врачи предпочитают открытую методику коррекции носа. Она считается более травматичной, чем закрытый метод, после нее могут оставаться рубцы. Гораздо деликатнее и мягче – запатентованная бескровная ринопластика с сохранением качества кожи и сосудистой сетки носа».

Китайская белизна

Европейская внешность – настоящий идеал красоты для китайцев. Помимо коррекции носа и глаз, китайцы лидируют по количеству операций по отбеливанию кожи. Благородный оттенок считается очень важным для успешной карьеры и удачной личной жизни. Также модно в Китае выделять скулы. Более выраженными и точеными их помогает сделать операция по удалению комков Биша, которая добавляет фактурности, делает лицо более худым. Выделяют скулы инъекциями филлеров или силиконовыми имплантами.

Американское тело

В отличие от азиатских стран, липосакция, абдоминопластика, коррекция груди и ягодиц здесь пользуются наибольшим спросом. По-прежнему считается, что большая шарообразная форма груди - своего рода эталон привлекательности и сексуальности. Женщинам нравится привлекать внимание, выделяться из толпы. Хотя, как и в нашей стране, появляется много девушек, предпочитающих естественность – не маленькую или большую, а ту, которая идеально подходит по параметрам фигуры, роста. Со стороны не видно, что есть имплант – только красивые подтянутые формы. Пышные формы ягодиц создаются при помощи имплантатов или инъекций собственного жира.

Российская естественность

В нашей стране все больше ценится мастерство по созданию натуральной естественной красоты – не важно, маммопластика это, броулифтинг или ринопластика. Все должно быть гармонично и без видимых следов вмешательства пластического хирурга. Добиться этого непросто – многие попадают под влияние социальных сетей, навеянных блогерами трендов.

Часто многие проблемы удается решить малоинвазивными методиками без длительной реабилитации – с помощью эндоскопического или нитевого лифтинга, аппаратных процедур, инъекций. Для anti-age эффекта также применяются ринопластика и блефаропластика. Самое приятное, что эстетическая медицина становится доступнее, помогая сохранить уверенность в себе и молодость на долгие годы.