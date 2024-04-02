Пластическая хирургия после беременности: что нужно знать

Хирург с 25-летним опытом, кандидат медицинских наук, доцент, главный врач в IQPLASTIQUE Святослав Стрелин рассказал о пластической хирургии после беременности. Он поделился эксклюзивными подробностями с порталом «Страсти».

Беременность, роды и последующее грудное кормление ребенка являются важными и счастливыми моментами в жизни любой женщины, если не сказать, что самыми-самыми!

В основном к пластическим хирургам обращаются после беременности те, кого не устраивают результаты процесса восстановления. Необходимо помнить, что организм самостоятельно пытается вернуться в прежнюю форму в течение определенного времени, но если продолжается грудное вскармливание, то этот срок увеличивается до окончания кормления и еще минимум 6 месяцев после него. Зачастую девушки не могут дождаться этого и начинают беспокоиться, что процесс затягивается, боятся упустить время и хотят быстрее прийти в дородовую форму. В случае ранней операции существует опасность получить не тот эстетический результат, который бы удовлетворил бы и новоиспеченную маму, и самого хирурга, поэтому терпение играет немаловажную роль.

Выделение большого количества молозива из сосков после окончания кормления может увеличить срок ожидания операции, но, как показывает практика, даже через 3 года еще может такое происходить, поэтому пластический хирург подходит индивидуально к каждому пациенту, оценивая риски.

Какие же операции возможно будет выполнить?

Наиболее распространенными процедурами являются операции, связанные с коррекцией фигуры, тела. Таковыми являются:

Липоабдоминопластика. В самой низкой части передней брюшной стенки, чтобы скрыть рубец нижним бельем, делается длинный разрез и удаляется избыток кожи, который нависает. При этом формируется плоский живот за счет устранения диастаза между мышцами, их перерастяжение, формируется красивый пупок. Липосакция. Более ее современный вид ультразвуковая. Не всегда полностью можно избавиться безоперационным методом от избыточного жира на животе, от жировых «ловушек», остающихся в этой зоне, тогда приходит на помощь эта процедура, которая еще и часто сочетают с предыдущей. Некоторые пациенты просят при этом сделать «прорисовку» мышц, чтобы потом легче было поддерживать спортивную форму, что также можно выполнить при помощи ультразвука. Пластика молочных желез: удаление избыточной кожи (подтяжка) с переносом ареолы и соска в более высокое положение, уменьшение растянутых ареол, придание объема и формирование красивой формы желез при помощи силиконовых имплантатов.

Чаще всего девушки просят сделать эти операции одновременно, чтобы за одну госпитализацию и один реабилитационный период достичь максимального результата. После чего побыстрее вернуться к своему ребенку и своим функциям мамы. Такой подход активно применяется хирургами, которые выполняют комплексные операции. Его название – «Mommy makeover».

Большую роль для здоровья пациентки и окончательного эстетического результата при таких операций играет строгое соблюдение ограничений в послеоперационном периоде – перевязки, прием назначенных лекарственных препаратов, отсутствие физической нагрузки, вредных привычек, соблюдение режима питания, ношение компрессионного белья, наблюдение лечащим врачом, личная гигиена. Стоит заручиться поддержкой ближайших родственников на этот период, чтобы максимально оградить девушку от бытовой нагрузки, особенно в уходе за маленьким ребенком. Если нет такой возможности, то следует дождаться периода, когда сын или дочь станут менее зависимыми от мамы, не будут требовать «взять на ручки», начнут самостоятельно ходить.

Восстановление после операции занимает до 6 месяцев, а иногда и больше. Оценка полученного результата также только по истечении этого времени.