Пирсинг снова в моде: какие проколы предпочитают россияне в 2023 году
Мастер по пирсингу Сибирякова рассказала, какие проколы снова вошли в моду.
© Freepik
В последнее время все больше людей стали вновь обращать внимание на пирсинг, и тем самым проколы стали актуальны, как и несколько лет назад. Портал «Страсти» пообщался с мастером и одним из основателей студии «Пирсинг Ателье» Анной Сибиряковой и узнал, где сейчас популярно носить украшения.
По мнению эксперта, ничего удивительного в том, что несколько лет назад в нашу жизнь вернулась мода на пирсинг, нет. Разница лишь в том, что раньше спрос на проколы был трендом, а сейчас при их помощи дополняют свой стиль. Кстати, делают это не только девушки, но и мужчины.
Обычно спросом пользуются проколы на видных местах: уши, лицо. Но есть и нестареющая классика – прокол пупка. Его не видно под одеждой большую часть времени, но делают его очень часто. Если вернуться к теме ушей, то в последнее время выросла популярность прокола трагус – прокола козелка уха, септума – это прокол носовой перегородки между ноздрями.
Анна Сибирякова
Мастер по пирсингу, основатель студии профессионального пирсинга «Piercing Atelier»
Предугадать, сколько продержится тренд на эти проколы, сложно. Ведь мода циклична, и пирсинг не исключение. Зародился интерес к данным проколам еще в начале 2000-х. В 2007 году он достиг своего пика наравне с симметричными проколами губ, щек, бровей.
Потом тренды сменились на более классические: у клиентов стали популярны проколы хрящей ушей, крыла носа и другие «простые» проколы, которые также считаются социально-приемлемыми.
Людям уже меньше хотелось выделяться яркими акцентными украшениями. Но сейчас тренды 2007 года вновь вернулись, и мы видим тенденцию на заметный пирсинг на лице, ушах и теле. Яркие и динамичные украшения из драгоценных металлов, со вставками из натуральных камней стали мастхэвом любой модницы!
Анна Сибирякова
Мастер по пирсингу, основатель студии профессионального пирсинга «Piercing Atelier»
Спрос на проколы растет, поэтому ювелирные бренды предлагают все больше необычных украшений, которые помогут дополнить и сделать «дерзкий прокол» более элегантным и подчеркивающими индивидуальность его обладателя. Хотя говорить о том, что небольшие классические украшения с одним или несколькими камнями вышли из моды, нельзя. Но наконец, клиенты осмелели и стали отдавать предпочтение смешению различных стилей, даже асимметрии. Появился запрос на сеты.
«Например, на всем ухе может быть собран сет только в белом золоте с белыми кристаллами с одинаковой огранкой. Чаще стали выбирать необычную огранку типа принцессы (модификация старой французской огранки) и маркиза (овал с заостренными концами, похожий на лодочку), вместо привычной бриллиантовой», - отметила Анна.
Конечно, отдельное место во всем этом разнообразии занимают колечки, которые в этом году на пике моды. В септум сразу после процедуры можно поставить колечко. Ограничений нет, кроме одного: украшение должно быть по размеру, чтобы не травмировать прокол. Выбирают клиенты и классические колечки, и роскошные, с переливающимися кристаллами.
В заживший прокол пупка, кстати, тоже можно поставить колечко. Смотрится это очень оригинально и красиво. Но еще раз подчеркну, что поставить его можно только в полностью заживший прокол. Сразу после процедуры в пупок устанавливают банан. Расстраиваться не нужно, потому что они тоже очень красивые. Разноцветные, с камнями необычной огранки или шариками. Одним словом, выбрать есть из чего.
Анна Сибирякова
Мастер по пирсингу, основатель студии профессионального пирсинга «Piercing Atelier»
Трагус можно украсить лабретом с накруткой. Она может быть классической, с одним камушком. Это может быть тринити, «восклицательный знак», цветок или колечко. Кстати, все чаще трагус используется как один элемент в большом сете украшений на ухе. Для вдохновения можно полюбоваться на фотографии Скарлетт Йоханнсон, вид ее ушей – райская иллюстрация для поклонников пирсинга.