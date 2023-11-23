Пирсинг снова в моде: какие проколы предпочитают россияне в 2023 году

В последнее время все больше людей стали вновь обращать внимание на пирсинг, и тем самым проколы стали актуальны, как и несколько лет назад. Портал «Страсти» пообщался с мастером и одним из основателей студии «Пирсинг Ателье» Анной Сибиряковой и узнал, где сейчас популярно носить украшения.

По мнению эксперта, ничего удивительного в том, что несколько лет назад в нашу жизнь вернулась мода на пирсинг, нет. Разница лишь в том, что раньше спрос на проколы был трендом, а сейчас при их помощи дополняют свой стиль. Кстати, делают это не только девушки, но и мужчины.