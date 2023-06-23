Певица To-Ma снялась в клипе в платье из антикварных ножей стоимостью 100 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба
На днях певица То-Ма выпустила клип к новой песне «А ОН». В нем артистка появилась в эксклюзивном платье, сделанном из антикварных ножей определенной формы, которые искали по всей России.
Для воплощения необычного образа вокалистке с командой пришлось серьезно постараться. И даже когда наряд уже был полностью готов, за ночь до съемок его пришлось экстренно переделывать. Кузнецы работали над ним в течение четырех часов, прилаживая ножи, и в итоге все получилось именно так, как хотела То-Ма.
Окончательный вариант платья, в котором и появилась в клипе певица, состоял из 120 ножей и весил около 40 килограммов. Всего артистка провела в нем восемь часов. А стоимость такого экспериментального образа составила 100 тысяч рублей.
«Мне кажется, так сильно я не ждала еще ни одну премьеру. Создавая видеоряд к этой работе нам удалось объединить самых ярких представителей современного искусства. Каждый съемочный час был абсолютным удовольствием, видимо поэтому мы так увлеклись креативом, что не заметили, как вместо запланированных суток снимались почти двое», - делилась своими впечатлениями от работы То-Ма.