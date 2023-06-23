Певица To-Ma снялась в клипе в платье из антикварных ножей стоимостью 100 тысяч рублей

На днях певица То-Ма выпустила клип к новой песне «А ОН». В нем артистка появилась в эксклюзивном платье, сделанном из антикварных ножей определенной формы, которые искали по всей России.

Для воплощения необычного образа вокалистке с командой пришлось серьезно постараться. И даже когда наряд уже был полностью готов, за ночь до съемок его пришлось экстренно переделывать. Кузнецы работали над ним в течение четырех часов, прилаживая ножи, и в итоге все получилось именно так, как хотела То-Ма.

Окончательный вариант платья, в котором и появилась в клипе певица, состоял из 120 ножей и весил около 40 килограммов. Всего артистка провела в нем восемь часов. А стоимость такого экспериментального образа составила 100 тысяч рублей.