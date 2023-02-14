Певица Клава Кока рассказала о самом нелепом свидании в своей жизни в День всех влюбленных

Выяснилось, что официанткой в этом заведении работала бывшая девушка молодого человека, который и позвал Клаву Коку на свидание. По словам самой артистки, его экс-возлюбленная таким образом «выразила свою ревность» . «В это кафе мы больше не ходили», - заключили артистка. Напомним, Клава Кока в течение пяти лет – 2013 по 2018 год – состояла в отношениях с Дмитрием Курышкиным. После, вплоть до 2021 года, встречалась с блогером Димой Гордей. Влюблена ли в кого-то Клава Кока сейчас – пока остается загадкой.