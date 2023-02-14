Певица Клава Кока рассказала о самом нелепом свидании в своей жизни в День всех влюбленных
Фото: Пресс-служба
Российская певица, видеоблогер, автор песен и телеведущая Клава Кока (полное имя – Клавдия Высокова) рассказал passion.ru, как однажды сходила на самое нелепое свидание в своей жизни. Случилось это 14 февраля. По словам артистки, знакомство с парнем, который впоследствии, собственно, и стал причиной этой нелепицы, произошло на премьере фильма. На День всех влюбленных он предложил Клаве Коке сходить в кафе – выпить кофе и поесть сладости. Певица согласилась.
14 февраля мы встретились в кофейне, в центре Москвы, сели за столик. К нам подошла официантка, мы сделали заказ. Через несколько минут девушка вернулась с кофе, и, демонстративно, вылила его на рубашку парня.
Клава Кока
Российская певица, видеоблогер, автор песен и телеведущая
Выяснилось, что официанткой в этом заведении работала бывшая девушка молодого человека, который и позвал Клаву Коку на свидание. По словам самой артистки, его экс-возлюбленная таким образом «выразила свою ревность». «В это кафе мы больше не ходили», - заключили артистка. Напомним, Клава Кока в течение пяти лет – 2013 по 2018 год – состояла в отношениях с Дмитрием Курышкиным. После, вплоть до 2021 года, встречалась с блогером Димой Гордей. Влюблена ли в кого-то Клава Кока сейчас – пока остается загадкой.