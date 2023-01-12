Певица ANSE рассказала о том, как и почему она разыскивает в Москве мужчину из своего сна

Стало известно, кто в конце прошлого года расклеивал в Москве объявления с необычным заголовком – «Ищу парня из своего сна!». Как оказалось, нарисованный по памяти и от руки портрет кареглазого красавца спортивного телосложения с характерной родинкой над губой принадлежал 25-летней певице, поэтессе и художнице ANSE. Артистка рассказала passion.ru подробнее о поисках приснившегося ей «мужчины мечты».

По словам ANSE, сон приснился ей еще в октябре. Пробудившись, она тут же села за стол писать. Так родилась композиция «Лунатики», в которой описываются детали сна: «это было в номере, было поздно, очень громко стучала стрелка часов» , - вспоминает артистка подробности знакомства с парнем из мира фантазий.