Певица ANSE рассказала о том, как и почему она разыскивает в Москве мужчину из своего сна
История необычной влюбленности в Москве: певица ANSE о поисках приснившегося ей мужчины.
Фото: Фото из личного архива певицы ANSE
Стало известно, кто в конце прошлого года расклеивал в Москве объявления с необычным заголовком – «Ищу парня из своего сна!». Как оказалось, нарисованный по памяти и от руки портрет кареглазого красавца спортивного телосложения с характерной родинкой над губой принадлежал 25-летней певице, поэтессе и художнице ANSE. Артистка рассказала passion.ru подробнее о поисках приснившегося ей «мужчины мечты».
По словам ANSE, сон приснился ей еще в октябре. Пробудившись, она тут же села за стол писать. Так родилась композиция «Лунатики», в которой описываются детали сна: «это было в номере, было поздно, очень громко стучала стрелка часов», - вспоминает артистка подробности знакомства с парнем из мира фантазий.
Знаете, бывает, когда вы просыпаетесь, первые несколько минут не понимаете, где реальность, а где сон. Тот сон, где мне приснился этот мужчина, был очень похож на реальность. Так как я верю в то, что у нас параллельно существует несколько миров и несколько жизней, и что очень часто во сне мы видим именно нашу параллельную жизнь, я решила, что, если этого мужчину я видела во сне, то он есть и в жизни.
ANSE
Певица, поэтесса и художница
Певица ANSE
Фото: Фото из личного архива певицы ANSE
Так на улицах Москвы появились объявления, которые потом разлетелись по Интернету и соцсетям. Как оказалось, довольно немало мужчин впоследствии писали певице – скидывали свои фотографии, утверждая, что это именно они на том рисунке, который написала ANSE.
К сожалению, до сих пор мужчину из сна я так и не нашла, но верю, что это возможно. Я верю в силу интернета.
ANSE
Певица, поэтесса и художница
Портрет мужчины из сна ANSE
Фото: Личный архив певицы ANSE