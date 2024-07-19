Перераспределение избыточного жира: плюсы и минусы липомоделирования

Человек постоянно ищет новые методы, чтобы получить фигуру мечты, но при этом не тратить свое драгоценное время и силы. И дело тут не в лени или отсутствии мотивации. Некоторым, например, категорически не подходит процесс так называемой сушки или необходимость работы со снарядами. Тем не менее способ получить прекрасное подтянутое тело есть. О нем сайту «Страсти» рассказал член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Олег Снигирь.

По словам доктора, этот волшебный способ — липомоделирование (липоскульптурирование) или, как называют его специалисты, художественная липосакция.

Операция помогает в кратчайшие сроки и с минимальными рисками получить фигуру мечты как мужчинам, так и женщинам. И к тому же, именно липомоделирование стоит под номером один в списке процедур по послеродовому восстановлению внешности молодых мамочек.