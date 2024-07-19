Перераспределение избыточного жира: плюсы и минусы липомоделирования
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Человек постоянно ищет новые методы, чтобы получить фигуру мечты, но при этом не тратить свое драгоценное время и силы. И дело тут не в лени или отсутствии мотивации. Некоторым, например, категорически не подходит процесс так называемой сушки или необходимость работы со снарядами. Тем не менее способ получить прекрасное подтянутое тело есть. О нем сайту «Страсти» рассказал член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Олег Снигирь.
По словам доктора, этот волшебный способ — липомоделирование (липоскульптурирование) или, как называют его специалисты, художественная липосакция.
Операция помогает в кратчайшие сроки и с минимальными рисками получить фигуру мечты как мужчинам, так и женщинам. И к тому же, именно липомоделирование стоит под номером один в списке процедур по послеродовому восстановлению внешности молодых мамочек.
«Например часто встречается ситуация, когда мамочки после родов стремятся вернуть былую форму, но изменения произошедшие с телом не поддаются коррекции. Другим, например, категорически не подходит процесс так называемой сушки. В ходе операции происходит перераспределение избыточного жира — контуры тела создаются с помощью собственной жировой прослойки человека, которая из одной зоны направляется в другие».
Олег Снигирь
Пластический хирург
Лучше всего такой способ подходит для:
- Создания тех самых, заветных кубиков пресса;
- Проработки тонкой талии;
- Увеличения ягодиц и груди;
- Восстановления молодости рук и шеи;
- Создания более четких контуров нижней челюсти.
Впрочем, это не значит, для прочих участков тела данный метод будет бесполезен. Все зависит от запроса пациента и квалификации пластического хирурга.
Однако есть определенные требования, при которых проводят липоскульптурирование.
- Во-первых, это отсутствие серьезных хронических заболеваний. Они могут помешать достичь долгосрочного результата.
- Во-вторых, определенный индекс массы тела – он должен быть не более 29-30 пунктов.
- В-третьих, прекрасный тургор кожи. Птоз и дряблость – не лучшие друзья такого метода.
Как и у каждой операции, у липомоделирования есть свои плюсы и минусы. И с ними стоит ознакомиться заранее, еще до принятия решения заняться контурами тела.
Минус первый: хирургические риски
Пластика – это хирургия, которая имеет определенные риски. Например отеки, возможность развития инфекций, гематом и сером при неправильной реабилитации. Потому так важно выбрать клинику с лицензией и квалифицированного специалиста, имеющего опыт проведения подобных процедур.
Минус второй: поиск высококлассного специалиста
Эта проблема на самом деле больнее важная, чем первый аспект. Ведь именно от золотых рук хирурга зависит здоровье пациента и конечный результат.
Минус третий: отказ от вредных привычек
Для кого-то это станет плюсом, а для кого-то, напротив, минусом. Ведь не каждый человек способен отказаться от вкусной пиццы, бокала-другого вина с друзьями или ночного дожора. Но с липомоделированием придется держать вес в норме: резко не худеть и не набирать вес, иначе все результаты пойдут насмарку.
Да, эта операция существенно меняет качество жизни и внешность, однако волшебной пилюлей не является. Придется приложить усилия, чтобы эффект держался практически всю жизнь.
Однако у липоскульптурирования есть и существенные плюсы. И их сравнительно больше, чем минусов.
Плюс первый: хирургия без разрезов
Данный метод обходится без разрезов, что существенно упрощает процесс восстановления. Ведь нет разрезов – нет заживающих швов, а значит внешность мечты вы получите существенно быстрее и легче.
Плюс второй: быстрое восстановление
Реабилитация после такой процедуры длится от силы месяц. Даже если вмешательство происходило на 20-30% поверхности тела, пациент может уже на следующий день после операции самостоятельно отправиться домой.
Плюс третий: результат сохраняется длительный срок
Практически всю жизнь липоскульптурирование может радовать пациента. Однако есть очень важное условие: он должен держать свой вес в норме и придерживаться правильного питания. Ни одно вмешательство не даст 100% гарантии идеального тела, если не отказаться от вредных привычек и наладить уровень физической активности.
Плюс четвертый: операцию можно повторить
Если захочется увеличить определенные части тела, усилив их собственным жиром, то процедуру можно и повторить. Никаких запретов на это нет, все зависит лишь от состояния здоровья клиента.
Плюс пятый: липоскульптурирование сочетается с другими процедурами
При желании эту операцию можно сочетать и с другими, например, с абдоминопластикой. Но в данном случае решает, конечно же, хирург, владеющий всеми необходимыми анализами. Ювелирная работа по выстраиванию новых контуров тела длится несколько часов, потому необходимо понимать, выдержит ли такую нагрузку организм пациента.