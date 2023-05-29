Перелом костей и гормональный сбой: боец ММА Чуботару заявил о тяжелых последствиях весогонки

ММА — самый зрелищный, но и самый опасный вид спорта. Только во время спарринга бойцы наносят друг другу увечья, после которых требуется длительное восстановление. Пожалуй, ни для кого не секрет, что атлеты могут причинить вред своему здоровью еще до начала боя. Речь идет о весогонке, способной привести к смертельному исходу. В новом интервью для издания «Страсти» двукратный серебряный призер чемпионата России по Панкратиону Андрей Чуботару рассказал, почему спортсмены осознанно идут на обезвоживание организма.

Мужчина не отрицает, что весогонка — «опасная тенденция, за которую многие платят высокую цену». Когда-то и сам Андрей из-за нее причинил организму сильнейший урон. Боец признался: за короткий срок он «согнал» 20 кг, вот почему у него произошел гормональный сбой, восстанавливаться после которого пришлось почти 2 года.

«Согнал 20 кг, а потом вернул все обратно и 8-10 кг сверху. Начали ломаться кости. Постоянно случалась травма за травмой. Я заболел ОРВИ, вылечился, стал заниматься интенсивными тренировками в течение двух дней, и все — опять заболел», — поделился Чуботару.

При этом спортсмен добавил: идти на подобные эксперименты со здоровьем вынуждают «правила игры». «Если вы выходите на бой, и у тебя вес 80 кг, а у соперника, напротив, плюс 10 кг, то, естественно, у него преимущество будет», — высказался мужчина.

К слову, Андрей убежден, что к этому вопросу нужно грамотно подходить и всегда быть под наблюдением специалистов.

Полное интервью Чуботару об изнанке ММА и заработке бойцов читайте в этой статье.