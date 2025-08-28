Пепельный блонд и красные цветы по всему телу: молчаливая Анна Седокова вышла в свет с сыном Гектором и собакой

Певица Анна Седокова посетила премьеру шоу «Прятки» на телеканале СТС. Звезда своим ярким внешним видом привлекала внимание прессы, но при этом отказалась от комментариев.

Исполнительница появилась на мероприятии не одна, а в сопровождении восьмилетнего сына Гектора и собаки, передает корреспондент сайта «Страсти». Для светского вечера Анна выбрала закрытое графитовое платье с красными цветами.

Также внимание журналистов привлек пепельный блонд, в которой покрасилась звезда. Исполнительница продефилировала перед зрителями с обновленной прической и ярко-красными губами, которые контрастировали с волосами и сочетались по гамме с расписным верхом.

Для общения с корреспондентами у Анны времени не нашлось. Некоторых работников СМИ возмутило поведение певицы — особенно тех, кто ждал общения на мероприятии именно с ней.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова может выйти замуж до конца 2025 года. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, чем занимается возможный избранник певицы.