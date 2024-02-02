Париться запрещено: врач Лебедев рассказал, кому опасно ходить в баню и сауну

Для физически здорового человека частота посещения бани/сауны зависит только от желания и настроения – можно ходить в баню хоть через день. Но при этом не стоит забывать определенные правила:

• Не следует идти в баню голодным или после плотной еды.

• Перед посещением бани/сауны не следует мыться с применением моющих средств (мыла, геля, шампуня и пр.) - это удаляет защитный жировой слой и может усилить жжение кожи при посещении парилки и при использовании веника.

• Перед заходом в парную нужно принять горячий душ, голова должна остаться сухой.

• В парную следует заходить в специальной шапочке из войлока, защищающей голову от перегрева. Но при одном условии: шапочка и волосы под ней должны быть сухими.

• Не стоит заходить в парилку по одному.

• При первом заходе в парилку нельзя сразу подниматься на верхние полки. Температуру нужно повышать постепенно. Также постепенно следует увеличивать и время заходов в парилку (от 5 до 20 минут). За одно посещение бани/сауны достаточно 3-4-х заходов с перерывами между ними на 15-20 минут. Общее время банной процедуры может составлять 2-3 часа, из них в парной - не более 40 минут.

• В парилке нельзя курить и пить любые холодные напитки!

• Чтобы восполнять потерю жидкости, в перерывах следует попить минеральной воды, кваса, морса, чая.

• Употребление алкоголя в бане должно быть под полным запретом! Алкоголь, как и высокая температура, расширяет стенки сосудов, опьянение при этом наступает быстрее, повышается риск нарушения кровообращения и сердечной деятельности.

• При появлении любых неприятных симптомов (слабости, головокружения, чувства нехватки воздуха и др.) следует немедленно покинуть парную.

И отдельно врач отметил влияние бани (прежде всего – высоких температур в парной) на мужскую репродуктивную функцию. У мужчин, посещающих баню хотя бы дважды в неделю в течение трех месяцев, количество сперматозоидов снижается до минимального уровня, пригодного для зачатия. Кроме того, страдают и сперматогонии - стволовые клетки, при созревании превращающиеся в сперматозоиды.