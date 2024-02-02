Париться запрещено: врач Лебедев рассказал, кому опасно ходить в баню и сауну
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О целебных свойствах бани людям известно с древности. И действительно, польза банных процедур доказана временем. Но у всего есть две стороны: если не соблюдать определенные правила, можно нанести серьезный вред здоровью. О том, чем могут быть опасны парилки, порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам эксперта, жара, высокая влажность и перепады температур, характерные для банных процедур, подходят далеко не всем. Существуют строгие противопоказания и посещение бани при их наличии может быть даже опасно для жизни.
Баня категорически противопоказана:
• детям до 3-летнего возраста;
• беременным женщинам;
• при любых острых инфекционных заболеваниях;
• при обострении любых хронических заболеваний;
• людям, перенесшим инсульт и инфаркт миокарда;
• при сахарном диабете;
• больным туберкулезом;
• при психических расстройствах, неврологической патологии, судорожном синдроме (эпилепсии);
• при выраженной недостаточности внутренних органов (сердечной, почечной, печеночной);
• онкологическим больным;
• при кожных заболеваниях;
• при склонности к кровотечениям или тромбообразованию;
• женщинам во время месячных.
Но и здоровым людям следует быть осторожными. Проблемы со здоровьем могут возникнуть при излишнем энтузиазме и усердии при посещении парилки с излишне высокой температурой и влажностью. Особо опасны так называемые соревнования по «банному спорту» с целью определить пределы жизнеспособности своего организма в экстремальных условиях парилки. Исход таких «соревнований» может оказаться очень печальным.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Для физически здорового человека частота посещения бани/сауны зависит только от желания и настроения – можно ходить в баню хоть через день. Но при этом не стоит забывать определенные правила:
• Не следует идти в баню голодным или после плотной еды.
• Перед посещением бани/сауны не следует мыться с применением моющих средств (мыла, геля, шампуня и пр.) - это удаляет защитный жировой слой и может усилить жжение кожи при посещении парилки и при использовании веника.
• Перед заходом в парную нужно принять горячий душ, голова должна остаться сухой.
• В парную следует заходить в специальной шапочке из войлока, защищающей голову от перегрева. Но при одном условии: шапочка и волосы под ней должны быть сухими.
• Не стоит заходить в парилку по одному.
• При первом заходе в парилку нельзя сразу подниматься на верхние полки. Температуру нужно повышать постепенно. Также постепенно следует увеличивать и время заходов в парилку (от 5 до 20 минут). За одно посещение бани/сауны достаточно 3-4-х заходов с перерывами между ними на 15-20 минут. Общее время банной процедуры может составлять 2-3 часа, из них в парной - не более 40 минут.
• В парилке нельзя курить и пить любые холодные напитки!
• Чтобы восполнять потерю жидкости, в перерывах следует попить минеральной воды, кваса, морса, чая.
• Употребление алкоголя в бане должно быть под полным запретом! Алкоголь, как и высокая температура, расширяет стенки сосудов, опьянение при этом наступает быстрее, повышается риск нарушения кровообращения и сердечной деятельности.
• При появлении любых неприятных симптомов (слабости, головокружения, чувства нехватки воздуха и др.) следует немедленно покинуть парную.
И отдельно врач отметил влияние бани (прежде всего – высоких температур в парной) на мужскую репродуктивную функцию. У мужчин, посещающих баню хотя бы дважды в неделю в течение трех месяцев, количество сперматозоидов снижается до минимального уровня, пригодного для зачатия. Кроме того, страдают и сперматогонии - стволовые клетки, при созревании превращающиеся в сперматозоиды.
При полном отказе от бани/сауны количество сперматозоидов восстанавливается не сразу, а примерно через полгода. Таковы результаты эксперимента, проведённого итальянскими учёными из Падуанского университета. Причиной гибели сперматозоидов исследователи считают высокую температуру в парной, при которой мошонка нагревается на 3-40С выше биологической нормы. Поэтому мужчинам, планирующим в ближайшее время продолжение рода или получающим лечение от бесплодия, от посещения бани какое-то время следует воздержаться.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора