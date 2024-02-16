Папина дочка: женщина обречена на страдания в отношениях, если росла по этим четырем сценариям
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Любые отношения не могут вечно находиться в стадии конфетно-букетного периода, и постепенно партнеры начинают открываться с других сторон, появляются спорные ситуации и первое недовольство друг другом. Есть ли причина, по которой у женщины постоянно не получается построить здоровую семью? О самых критических бессознательных сценариях в отношениях, которые приводят к сложностям, кризисам и отсутствию секса, сайту «Страсти» рассказала дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций, автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке Ксения Демина.
Первый сценарий: острая потребность в близости
Когда родители эмоционально холодные, отстраненные, не умеющие проявлять любовь, тогда у девушки сформируется тревожный тип привязанности. Он проявляется в следующих паттернах поведения:
• стремление быть всегда с партнером;
• постоянное требование доказательств любви («ты меня любишь?», «точно я твоя единственная?»);
• тяга раствориться в другом человеке без остатка;
• подсознательное желание получить от партнера ту близость симбиотической связи с матерью, которой была лишена в детстве.
Эмоционально такая женщина незрелая, «застрявшая» примерно в годовалом возрасте. Она очень боится, что мужчина ее бросит, но подсознательно часто совершает именно те поступки, которые отталкивают от нее и в итоге приводят к разлуке.
Второй сценарий: желание быть спасателем
Обычно такой тип поведения формируется у девочки, которая «спасала» душевного, но слабого, папу от сильной мамы. И став взрослой, такая девушка будет искать тех мужчин, которым нужна помощь и поддержка. Она нередко соглашается с ролью любовницы, ведь там и жена злая, и нет тепла. Но может быть и другой вариант: когда девочка спасала одного или обоих родителей из чувства долга.
В таком случае формируется избегающий тип привязанности, и взрослая женщина будет бояться близости, поскольку это подсознательно ассоциируется у нее с давлением, тяжелыми обязанностями.
Третий сценарий: папина дочка
В определенном возрасте все дети проходят через конкуренцию со своими родителями: мальчики желают жениться на маме и «убрать» папу, а девочки – выйти замуж за папу и обойти маму. Здоровый сценарий сформируется, если ребенок «проиграет» родителю и останется в семейной иерархии ниже. Но часто отца поощряют за внимание к дочери, и она будто «побеждает» маму.
«Это формирует следующие аспекты поведения уже во взрослом возрасте:
• все окружающие женщины будут восприниматься соперницами, и девушка не сможет проявлять тепло, близость;
• отношения строятся в парадигме «отец-дочь», партнеры выбираются гораздо старше и способные обеспечивать;
• ни один мужчина не будет достаточно хорошим, ведь в сравнении с настоящим отцом в подсознании женщины они все проигрывают;
• не умеет любить, поскольку быстро теряет интерес, если избранник нуждается в поддержке».
Ксения Демина
Дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций
Очень часто отношения у таких женщин быстро заканчиваются, поскольку партнер чувствует, что его используют, он не получает никакой отдачи в ответ на вкладываемые ресурсы.
Четвертый сценарий: сравнение себя с другими
Женщина с таким типом поведения не видит своей ценности, она уверена, что любовь нужно заслужить. Данные черты характера образовываются в детстве из-за всепоглощающего чувства стыда, который вызывали в ней нарциссичные родители.
«Такая девушка при общении с мужчиной будет:
• стремиться быть всегда полезной;
• сомневаться в себе, своей красоте, возможностях;
• чувствовать, что мужчина ее не ценит, и злиться от этого;
• отдавать все свои силы и время, чтобы угодить партнеру».
Ксения Демина
Дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций
В результате женщина с таким типом сценария, скорее всего, будет строить пару со слабым мужчиной, использующим ее и манипулирующим ею. Если же получится так, что в поле женщины попадет сильный мужчина, итогом отношений чаще будет расставание, так как подсознательно она начнет конкурировать с более успешным партнером или пытаться «закрыть» его дома, чтобы он не развивался и не ушел.
Любые психологические травмы можно проработать и научиться строить счастливые, крепкие, долгие отношения, в которых вы цените и любите своего мужчину, а он – вас.