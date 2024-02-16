Папина дочка: женщина обречена на страдания в отношениях, если росла по этим четырем сценариям

Любые отношения не могут вечно находиться в стадии конфетно-букетного периода, и постепенно партнеры начинают открываться с других сторон, появляются спорные ситуации и первое недовольство друг другом. Есть ли причина, по которой у женщины постоянно не получается построить здоровую семью? О самых критических бессознательных сценариях в отношениях, которые приводят к сложностям, кризисам и отсутствию секса, сайту «Страсти» рассказала дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций, автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке Ксения Демина.

Первый сценарий: острая потребность в близости

Когда родители эмоционально холодные, отстраненные, не умеющие проявлять любовь, тогда у девушки сформируется тревожный тип привязанности. Он проявляется в следующих паттернах поведения:

• стремление быть всегда с партнером;

• постоянное требование доказательств любви («ты меня любишь?», «точно я твоя единственная?»);

• тяга раствориться в другом человеке без остатка;

• подсознательное желание получить от партнера ту близость симбиотической связи с матерью, которой была лишена в детстве.

Эмоционально такая женщина незрелая, «застрявшая» примерно в годовалом возрасте. Она очень боится, что мужчина ее бросит, но подсознательно часто совершает именно те поступки, которые отталкивают от нее и в итоге приводят к разлуке.

Второй сценарий: желание быть спасателем

Обычно такой тип поведения формируется у девочки, которая «спасала» душевного, но слабого, папу от сильной мамы. И став взрослой, такая девушка будет искать тех мужчин, которым нужна помощь и поддержка. Она нередко соглашается с ролью любовницы, ведь там и жена злая, и нет тепла. Но может быть и другой вариант: когда девочка спасала одного или обоих родителей из чувства долга.

В таком случае формируется избегающий тип привязанности, и взрослая женщина будет бояться близости, поскольку это подсознательно ассоциируется у нее с давлением, тяжелыми обязанностями.

Третий сценарий: папина дочка

В определенном возрасте все дети проходят через конкуренцию со своими родителями: мальчики желают жениться на маме и «убрать» папу, а девочки – выйти замуж за папу и обойти маму. Здоровый сценарий сформируется, если ребенок «проиграет» родителю и останется в семейной иерархии ниже. Но часто отца поощряют за внимание к дочери, и она будто «побеждает» маму.