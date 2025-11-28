Овсянка, сахар, молочные продукты: что не следует употреблять в пищу зимой

Основа рациона

. Выбирайте овощи жгучего вкуса: редьку, репу, дайкон, лук, чеснок. Сырые овощи и фрукты лучше ограничить до 20% от всего рациона. Среди фруктов и ягод отдавайте предпочтение гранатам, клюкве, бруснике, цитрусовым, киви, яблокам. Ферментированные продукты . Квашеная капуста, кимчи, бочковые огурцы, домашние квасы - отличные источники пробиотиков, которые поддержат иммунитет и пищеварение.

. Квашеная капуста, кимчи, бочковые огурцы, домашние квасы - отличные источники пробиотиков, которые поддержат иммунитет и пищеварение. Специи. Добавляйте в блюда зиру, тмин, черный перец, имбирь, корицу, тимьян. Они не только согревают, но и улучшают метаболизм.

Напитки

Летние напитки, такие как зеленый чай, матча или иван-чай, обладают охлаждающим эффектом, поэтому оставьте их до теплого сезона. Газировка со льдом и холодная вода из холодильника зимой - верный способ ощутить пронизывающий холод и спазмировать желудок.

Пейте теплую кипяченую воду. Идеально подойдут травяные чаи с шиповником, боярышником, тимьяном, черный чай со специями (имбирь, корица, гвоздика), а также морсы и компоты из сухофруктов. Заваривайте любимый напиток в термосе и берите с собой по делам.

Почему стоит отказаться от свежих салатов и смузи

Главная задача зимнего рациона - согревать. Многие свежие овощи, фрукты и ягоды, особенно если их есть в чистом виде или в смузи, обладают охлаждающими свойствами. Они хороши для жаркого лета, но зимой лишь заставляют тело мерзнуть еще сильнее.

Овощи и корнеплоды запекайте, тушите, варите на пару или добавляйте в питательные супы-пюре и бульоны. Фрукты и ягоды тоже лучше подвергать тепловой обработке: запекайте яблоки и груши, добавляйте томленые фрукты в утреннюю кашу, а из замороженных ягод варите морсы или готовьте соусы к мясным блюдам.

Яркая клубника, малина или голубика на прилавках зимой выглядят соблазнительно, но пользы в них мало. Их везут из далеких стран, собирают недозрелыми и для сохранения товарного вида обрабатывают химикатами. То же самое касается винограда и импортных глянцевых яблок, которые часто покрывают слоем воска. Отдавайте предпочтение сезонным и местным фруктам - яблокам, грушам, цитрусовым, хурме, гранатам.

Минимизируем риски простуд

Зимой многие страдают от влажного кашля и насморка. Чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать избыток слизи в организме, сведите к минимуму продукты, которые ее провоцируют.

К ним относятся:

Молочные продукты

Сахар и сладости

Бананы

Овсянка (особенно быстрого приготовления)

Белый хлеб, макароны и выпечка

Картофель и другие крахмалистые овощи

Авокадо (если очень хочется, сочетайте его с теплой пищей и согревающими специями).

Образ жизни для тепла и энергии