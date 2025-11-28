Овсянка, сахар, молочные продукты: что не следует употреблять в пищу зимой
Зима - время, когда организм нуждается в особой поддержке. Как перестроить питание, чтобы избежать простуд, постоянного озноба и упадка сил? От каких продуктов стоит отказаться в холодный сезон, чем их заменить, и как простые правила образа жизни помогут оставаться энергичными и здоровыми даже в самые суровые морозы, сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.
«С наступлением холодов наш метаболизм ускоряется, тело требует больше энергии для обогрева, а иммунитету нужна надежная поддержка. В этот период многие замечают тягу к сытной и плотной пище, и это совершенно естественно. Однако, далеко не все продукты, которые мы привыкли считать полезными, подойдут для зимнего периода»
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Основа рациона
- Горячее. Сделайте акцент в своем меню на наваристые бульоны, супы, тушеные блюда и запеканки.
- Белок и жиры. Включайте в рацион подходящие для организма виды мяса (баранину, говядину, птицу), рыбу, субпродукты, бобовые (если хорошо их переносите), а также полезные жиры - масло гхи, скумбрия, сельдь, палтус.
- Сезонные овощи и фрукты. Выбирайте овощи жгучего вкуса: редьку, репу, дайкон, лук, чеснок. Сырые овощи и фрукты лучше ограничить до 20% от всего рациона. Среди фруктов и ягод отдавайте предпочтение гранатам, клюкве, бруснике, цитрусовым, киви, яблокам.
- Ферментированные продукты. Квашеная капуста, кимчи, бочковые огурцы, домашние квасы - отличные источники пробиотиков, которые поддержат иммунитет и пищеварение.
- Специи. Добавляйте в блюда зиру, тмин, черный перец, имбирь, корицу, тимьян. Они не только согревают, но и улучшают метаболизм.
Напитки
Летние напитки, такие как зеленый чай, матча или иван-чай, обладают охлаждающим эффектом, поэтому оставьте их до теплого сезона. Газировка со льдом и холодная вода из холодильника зимой - верный способ ощутить пронизывающий холод и спазмировать желудок.
Пейте теплую кипяченую воду. Идеально подойдут травяные чаи с шиповником, боярышником, тимьяном, черный чай со специями (имбирь, корица, гвоздика), а также морсы и компоты из сухофруктов. Заваривайте любимый напиток в термосе и берите с собой по делам.
Почему стоит отказаться от свежих салатов и смузи
Главная задача зимнего рациона - согревать. Многие свежие овощи, фрукты и ягоды, особенно если их есть в чистом виде или в смузи, обладают охлаждающими свойствами. Они хороши для жаркого лета, но зимой лишь заставляют тело мерзнуть еще сильнее.
Овощи и корнеплоды запекайте, тушите, варите на пару или добавляйте в питательные супы-пюре и бульоны. Фрукты и ягоды тоже лучше подвергать тепловой обработке: запекайте яблоки и груши, добавляйте томленые фрукты в утреннюю кашу, а из замороженных ягод варите морсы или готовьте соусы к мясным блюдам.
Яркая клубника, малина или голубика на прилавках зимой выглядят соблазнительно, но пользы в них мало. Их везут из далеких стран, собирают недозрелыми и для сохранения товарного вида обрабатывают химикатами. То же самое касается винограда и импортных глянцевых яблок, которые часто покрывают слоем воска. Отдавайте предпочтение сезонным и местным фруктам - яблокам, грушам, цитрусовым, хурме, гранатам.
Минимизируем риски простуд
Зимой многие страдают от влажного кашля и насморка. Чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать избыток слизи в организме, сведите к минимуму продукты, которые ее провоцируют.
К ним относятся:
- Молочные продукты
- Сахар и сладости
- Бананы
- Овсянка (особенно быстрого приготовления)
- Белый хлеб, макароны и выпечка
- Картофель и другие крахмалистые овощи
- Авокадо (если очень хочется, сочетайте его с теплой пищей и согревающими специями).
Образ жизни для тепла и энергии
- Одевайтесь тепло. Обязательно носите шапку (через голову теряется большая часть тепла), закрывайте шею и уши.
- Согревающие процедуры. Попробуйте вечернее промасливание стоп и головы кунжутным маслом, принимайте горячий душ, ванны с солью Эпсома или ходите в баню.
- Двигайтесь и правильно отдыхайте. Зима - время для активных физических нагрузок. А вот дневной сон лучше ограничить, так как он замедляет обмен веществ. Ложитесь спать вовремя, а просыпаться зимой можно чуть позже - около 7 утра.
«Слушайте свое тело и помогайте ему адаптироваться к сезону. Отказ от охлаждающих и слизеобразующих продуктов в пользу питательных, согревающих блюд — это простой и эффективный способ поддержать иммунитет, избавиться от постоянной зябкости и ощутить прилив энергии. Горячий суп, чашка чая со специями и теплая шапка могут оказаться лучшими средствами от зимней хандры и простуд, чем горы таблеток»
