«Овала уже не получится»: как не повторить ошибку Деми Мур, удаляя комки Биша
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Признанные звездные красавицы в последние годы все чаще поражают поклонников своими преображениями. И особенно выделяются их лица — высокие острые скулы, впалые щеки и изящный овал лица меняют образы почти до неузнаваемости. И это при том, что многие селебрити ранее обладали пухлыми щеками. Такие перемены происходят благодаря кропотливой работе косметологов и пластических хирургов. Одни делают себе «лисьи глазки», а другие «углы Джоли», но почти всех объединяет удаление комков Биша. Для чего нужна эта операция, насколько она безопасна и какие последствия ждут после, сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Юлия Оконская.
Комками Биша называют локальные жировые отложения, расположенные под скулами непосредственно в тканях щек. Внешне они напоминают небольшие мешочки, и их задача смягчать трение между жевательными и лицевыми мышцами. Больше всего они нужны младенцам, так как облегчают грудничку процесс сосания. Но с возрастом комки истончаются и уменьшаются в размерах, оставляя своему обладателю мягкий овал лица и пухлые щечки. Именно из-за этого от комков Биша и избавляются — чем они более выражены, тем вероятнее с возрастом поплывет лицо, сильнее станут заметны брыли и носогубные складки.
«Удаление комков Биша достаточно эффективная процедура, но при определенных показаниях. Так, например, я всегда рекомендую удалять их мужчинам, потому что это позволяет получить более фактурное и мужественное лицо. Женщинам же надо избавляться от жирка на щеках с осторожностью. Если у дамы массивная нижняя челюсть, хорошо развиты жевательные мышцы или скуловые кости, то удаление комков Биша сделает её лицо менее женственным и уточнённым. Это происходит из-за того, что втягиваются подскуловые пространства и возникает акцент на углах нижней челюсти. У представителей сильной половины человечества более эффектной считается лицо в виде прямоугольника или квадрата, а у женщин — в форме перевернутого треугольника или овала. А без комков Биша овала уже не получится»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Кроме того, при планировании операции обязательно стоит учитывать качество кожи. Если у женщины она склонна к растяжимости и в ней мало эластина с коллагеном, то, как правило, врачи не советуют удалять комки Биша.
При вмешательстве может возникнуть обвисание боковых отделов, потому что уходит присасывающий эффект. Но выход есть — можно сразу сделать либо височный лифтинг, либо поставить нити, чтоб подтянуть проблемные зоны.
Конкретные примеры можно наблюдать у актрис Марго Робби, Деми Мур и Киры Найтли. Все эти дамы хоть и разного типажа, но обладают довольно выраженной и массивной нижней челюстью. Если в случае Марго и Киры операция была успешной и осталось почти незамеченной, то Деми Мур в свое время пришлось несладко. Сейчас с ней все в порядке, и звезда выглядит роскошно для своих лет, но в 2021 году она буквально шокировала поклонников, когда вышла в рамках показа Fendi на подиум с перекошенным лицом.
Это случилось по двум причинам:
Во-первых, анатомические особенности актрисы не служили рекомендацией к удалению комков Биша. От природы у нее круглое лицо и вмешательство нарушило естественные пропорции — щеки сильно впали, а скулы как будто отекли, и поэтому общая картина выглядела неэстетично и пугающе. Во-вторых, артистке на момент операции было уже за 50, а заначит её кожа уже была не такой эластичной, как у более молодых коллег.
Чтобы избавиться от изможденного вида Деми Мур в последствии пришлось делать повторную коррекцию не только в области щек, но и на все лицо.
«Если говорить о благоприятной стороне вопроса, то удаление комков Биша отлично подойдет тем, кто хочет подчеркнуть модельную внешность, но при этом не обладает сильно развитой нижней челюстью. Например, отличный эффект получился у Дженнифер Лоуренс. Актриса, которой от природы дано довольно изящное и по-детски пухлое личико, при помощи вмешательства эффектно подчеркнула скулы, которых раньше почти не было видно»
Юлия Оконская
Пластический хирург
Белла Хадид и сестры Олсен, также в свое время прибегавшие к удалению комков Биша, удачно преобразились при помощи операции. Их «овалы» трансформировались в фактурные перевернутые треугольники. Эшли и Мэри-Кейт Олсен стали выглядеть утонченнее и «дороже», а Белла так вообще на несколько лет получила звание чуть ли на самой красивой женщины в мире.