«Овала уже не получится»: как не повторить ошибку Деми Мур, удаляя комки Биша

Кроме того, при планировании операции обязательно стоит учитывать качество кожи. Если у женщины она склонна к растяжимости и в ней мало эластина с коллагеном, то, как правило, врачи не советуют удалять комки Биша.

При вмешательстве может возникнуть обвисание боковых отделов, потому что уходит присасывающий эффект. Но выход есть — можно сразу сделать либо височный лифтинг, либо поставить нити, чтоб подтянуть проблемные зоны.

Конкретные примеры можно наблюдать у актрис Марго Робби, Деми Мур и Киры Найтли. Все эти дамы хоть и разного типажа, но обладают довольно выраженной и массивной нижней челюстью. Если в случае Марго и Киры операция была успешной и осталось почти незамеченной, то Деми Мур в свое время пришлось несладко. Сейчас с ней все в порядке, и звезда выглядит роскошно для своих лет, но в 2021 году она буквально шокировала поклонников, когда вышла в рамках показа Fendi на подиум с перекошенным лицом.

Это случилось по двум причинам:

Во-первых, анатомические особенности актрисы не служили рекомендацией к удалению комков Биша. От природы у нее круглое лицо и вмешательство нарушило естественные пропорции — щеки сильно впали, а скулы как будто отекли, и поэтому общая картина выглядела неэстетично и пугающе. Во-вторых, артистке на момент операции было уже за 50, а заначит её кожа уже была не такой эластичной, как у более молодых коллег.

Чтобы избавиться от изможденного вида Деми Мур в последствии пришлось делать повторную коррекцию не только в области щек, но и на все лицо.