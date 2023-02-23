Отправь мужу: чему мужчина может научить ребенка в период длинных выходных в феврале

Команда приложения «TryBaby — первый прикорм» (которая, состоит преимущественно из мужчин-разработчиков) специально для сайта-издания «Страсти» собрала чек-лист активных выходных для отцов и детей с рождения. А сможет ли ваш партнер с ребенком пройти весь нижеизложенный челлендж от начала до конца?

23 февраля

Зарядка с ребенком (минимум 15 минут). Малыши готовы повторять движения за взрослыми;

Заказать и собрать вместе модель танка или боевой машины;

Приготовить любимую кашу вместе с ребенком: расскажите, как она варится, откуда берется пар и куда он девается, почему убегает молоко и почему в армии давали перловку — самое время для урока физики, истории или кулинарии! Используйте сензитивные периоды по полной! Вкусная кашка придется по нраву, как грудничкам после 6 месяцев, так и детям постарше;

Давно собирались что-то починить дома? Идеально! Привлеките к этому делу своего сына или дочь, расскажите про инструменты, безопасную работу с ними, позвольте попробовать сделать что-то самостоятельно (ну почти).

24 февраля

Зарядка на свежем воздухе вместе с ребенком (нужно провести занятие на улице, главное не перекутывать ребенка. Зарядка зимой на улице может быть очень полезной и веселой. Используйте скакалки, мячи, турники);

На этой неделе мы еще и печем блины! Выясните разницу между блинами и панкейками, приготовьте вместе с ребенком эти разные блюда и проведите дегустацию. Будет здорово, даже если это первый опыт для вашего мужа;

Посадите семечко вместе с ребенком. Это может стать идеальным примером ухода и заботы. Можно посадить семечко лимона или апельсина.

25 февраля

Взять семейный урок по лепке из глины, катания на коньках или лыжах. Подойдет даже малышам от 3 лет. А еще можно просто посетить детский центр с батутами, горками, домиками, где можно рассказать про профессии;

Практика показывает, что лучшие игрушки для детей – это сделанные своими руками. Картонные коробки подходят для этого лучшим образом! Можно сделать дом и раскрасить его красками вместе с ребенком, гараж для машинок или стиральную машину, а еще можно сделать домик для бездомных животных, предварительно утеплив коробку, все зависит лишь от вашей фантазии!

26 февраля

Сделать скворечник! Устройте с ребенком урок окружающего мира, расскажите о птицах, которые живут в вашем городе, почему важно кормить их зимой? В дополнение можно сделать фото пернатых и собрать настоящий птичий альбом. Увлекательно для любого возраста;

Поход в необычный музей. Заранее позаботьтесь о покупке билетов. Если музей небольшой, то можно взять даже малыша до года. Альтернатива — поход в цирк. Ведь здорово приучать ребенка к культуре почти с рождения;

Вечер диафильмов. Помните, были такие? Но придется подготовиться, поискать диапроектор и пленки, спросить у знакомых. Ну а если найти чудо техники не удастся, устроить театр теней по любимой сказке будет лучшей заменой!

«Помните, что задача родителя — наполнить жизнь ребенка интересными событиями и открытиями, тогда он не будет долго смотреть мультики или залипать в гаджеты», - заключила команда приложения «TryBaby — первый прикорм».