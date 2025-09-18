Отоларинголог рассказала, как защитить уши во время авиаперелета

Во время авиаперелета у многих пассажиров закладывает уши, а некоторые жалуются на снижение слуха. Врач-отоларинголог «ИНВИТРО Северо-Запад» Ксения Марченко рассказала сайту «Страсти», из-за чего это происходит, и как снизить вредной воздействие на слуховые органы.

Временное снижение слуха во время авиаперелётов — распространённое явление, особенно чувствительное во время взлёта и посадки. В этот момент, объяснила врач, перепады давления воздействуют на среднее ухо, и, если евстахиева труба, соединяющая его с носоглоткой, не справляется с выравниванием давления, возникает дискомфорт и ощущение заложенности.

С точки зрения физиологии, барабанная перепонка временно теряет способность правильно вибрировать, что и вызывает субъективное чувство снижения слуха, говорит Ксения Марченко. Как правило, эти симптомы проходят самостоятельно в течение нескольких минут или часов после приземления.

Однако в некоторых случаях риски серьёзных осложнений повышаются. В группе особого внимания — люди с хроническими лор-заболеваниями: евстахиитом, отитом, гайморитом, а также дети с ещё не до конца развитой евстахиевой трубой.

«Для минимизации дискомфорта во время полёта рекомендуется активизировать глотательные движения: жевать жвачку, рассасывать леденцы, зевать или просто чаще сглатывать слюну. Это помогает открыть евстахиеву трубу и выровнять давление», — добавила она.

Врач отметила, что также полезно использовать специальные беруши для полёта, которые замедляют изменение давления. Эксперт добавляет: важно сохранять бодрствование во время взлёта и посадки, поскольку во сне частота глотания уменьшается, и организму сложнее адаптироваться.

Истории с полной потерей слуха на высоте, о которых пишут СМИ, вполне реальны. Возникают они крайне редко, например, из-за разгерметизации. Но даже в этих условиях здоровое ухо, как правило, восстанавливается самостоятельно в течение нескольких дней, рассказала Лор.