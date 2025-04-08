Отоларинголог Панюнин оценил риск захлебнуться при сильном насморке
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Родители часто бьют тревогу и вызывают скорую помощь, когда у их маленьких детей начинается сильный насморк с обильными выделениями из носа. Многие опасаются, что ребенок, который пока не способен отсмаркивать содержимое носа, может захлебнуться. Врач-оториноларинголог «Синай» Николай Панюнин рассказал сайту «Страсти», насколько реален этот страх.
Врач объяснил, что обильные выделения из носа (сопли) при ОРВИ являются защитной реакцией организма. Когда вирус попадает на слизистую оболочку носа, клетки иммунной системы вырабатывают специальные белки. В ответ на это клетки слизистой оболочки стремительно производят большое количество секрета.
В результате местного воспаления нарушается процесс носового дыхания: нос «закладывает», а из носовых ходов постоянно выделяется слизь. И если ее становится слишком много, она может затекать по задней стенке глотки в гортань.
«Родителям не стоит опасаться, что ребенок захлебнется. Даже у младенцев предусмотрены защитные рефлексы: кашель и чихание. Если выделений из носа становится много, можно использовать аспиратор, проще говоря, соплеотсос, предварительно закапав нос малыша физиологический (изотонической концентрации) раствор для облегчения удаления слизи. Использовать сосудосуживающие капли (деконгестанты) допустимо, но только коротким курсом до двух-трех дней, в любом случае они не укорачивают длительность насморка, но могут облегчить носовое дыхание»
Николай Панюнин
Врач-отоларинголог
Доктор предупреждает, что не стоит самостоятельно принимать решение об использовании капель — необходимо проконсультироваться со специалистом. У детей до определенного возраста просто не развита ткань, на которую действуют деконгестанты, поэтому их применение в данном случае просто бессмысленно.
Врач напомнил, что у новорожденных может быть физиологический насморк, который является защитной реакцией на внешнюю среду. Обращаться к специалисту нужно только при повышении температуры тела, конъюнктивите и непрозрачных выделениях из носа.