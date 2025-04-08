Отоларинголог Панюнин оценил риск захлебнуться при сильном насморке

Родители часто бьют тревогу и вызывают скорую помощь, когда у их маленьких детей начинается сильный насморк с обильными выделениями из носа. Многие опасаются, что ребенок, который пока не способен отсмаркивать содержимое носа, может захлебнуться. Врач-оториноларинголог «Синай» Николай Панюнин рассказал сайту «Страсти», насколько реален этот страх.

Врач объяснил, что обильные выделения из носа (сопли) при ОРВИ являются защитной реакцией организма. Когда вирус попадает на слизистую оболочку носа, клетки иммунной системы вырабатывают специальные белки. В ответ на это клетки слизистой оболочки стремительно производят большое количество секрета.

В результате местного воспаления нарушается процесс носового дыхания: нос «закладывает», а из носовых ходов постоянно выделяется слизь. И если ее становится слишком много, она может затекать по задней стенке глотки в гортань.