Отоларинголог объяснила, почему не надо чистить уши ватными палочками

Ушную серу не стоит путать с грязью — в норме уши не нуждаются в специальном очищении от нее. Об этом сайту «Страсти» рассказала детский отоларинголог клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

Как пояснила врач, от избытка серы уши умеют избавляться сами. Когда кожный эпителий слущивается, вместе с ним сера выходит наружу, благодаря совершаемым нами жевательным движениям. Выделения достаточно убирать салфеткой, заключила отоларинголог.