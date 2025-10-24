Отоларинголог объяснила, почему не надо чистить уши ватными палочками
Ушную серу не стоит путать с грязью — в норме уши не нуждаются в специальном очищении от нее. Об этом сайту «Страсти» рассказала детский отоларинголог клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.
Как пояснила врач, от избытка серы уши умеют избавляться сами. Когда кожный эпителий слущивается, вместе с ним сера выходит наружу, благодаря совершаемым нами жевательным движениям. Выделения достаточно убирать салфеткой, заключила отоларинголог.
«У некоторых людей сера может скапливаться в избыточном количестве. Порой она спрессовывается в настоящую пробку, и тогда может возникать дискомфорт и даже снижение слуха. В этом случае нужно обратиться к врачу — доктор удалит пробку с помощью ручных инструментов или промывания».
Людмила Джапаридзе
В домашних условиях отоларинголог советует применять капли-церуменолитики (два раза в день в течение пяти дней). Это безопасно, но даже перед этим врач должен оценить состояние ушей — при перфорации барабанной перепонки или ушной инфекции они противопоказаны.
Что нельзя использовать:
- Ватные палочки — они заталкивают серу глубже и утрамбовывают её.
- Любые металлические или острые предметы — пробка останется цела, а ухо — вряд ли.
- Ушные свечи. Очень высокий риск ожогов, утрамбовывания серы и перфорации барабанной перепонки.