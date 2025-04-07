Отоларинголог объяснила, как отличить насморк от спинномозговой жидкости
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В прошлом году врачи спасли в Подмосковье пациента, который принял за насморк спинномозговую жидкость. Этот смертельно опасный недуг в медицине называют назальной ликвореей. Врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе рассказала сайту «Страсти», о том почему возникает данное состояние, и как его не допустить.
Как пояснила врач, назальную ликворею действительно легко перепутать с ринитом.
«Канал, через который вытекает жидкость, возникает из-за дефекта костных структур и мозговых оболочек. Если костный дефект большой, через него могут провалиться оболочки и вещество мозга, создавая грыжевой мешок»
Врач-отоларинголог
Людмила Джапаридзе
Основные симптомы назальной ликвореи:
- Прозрачные выделения из одной половины носа;
- Головная боль;
- При наклоне головы выделения из носа усиливаются;
- Нарушения обоняния и проблемы со зрением.
Чтобы поставить точный диагноз врач назначает пациенту: эндоскопическое исследование носа и околоносовых пазух, риноскопию, обследование слуха на предмет наличия ушной ликвореи, неврологическое обследование и биохимический анализ жидких выделений из носа на уровень глюкозы, определение специфических для ликвора белков.
Лечат назальную ликворею в основном хирургическим путем, объяснила врач. В первую очередь медики восстанавливают барьер между полостью носа и интракраниальным пространством, чтобы не развилась внутричерепная инфекция.
Врач отметила, что вышеперечисленные симптомы необязательно указывают на этот недуг. Чтобы исключить у себя данное состояние, достаточно просто высморкаться.
«Берем белую салфетку, наклоняем голову вниз и ждем пока пару капель из носа попадут на салфетку. Далее ждем пока салфетка высохнет и смотрим на пятна. Если вокруг капли остается светлый ореол — это ликвор, скорее всего, ликвор. Если нет, то это слизистое отделяемое. Но в любом случае, если есть подозрения, то лучше обратиться к врачу»
Людмила Джапаридзе