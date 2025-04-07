Отоларинголог объяснила, как отличить насморк от спинномозговой жидкости

В прошлом году врачи спасли в Подмосковье пациента, который принял за насморк спинномозговую жидкость. Этот смертельно опасный недуг в медицине называют назальной ликвореей. Врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе рассказала сайту «Страсти», о том почему возникает данное состояние, и как его не допустить.

Как пояснила врач, назальную ликворею действительно легко перепутать с ринитом.