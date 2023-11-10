ЛОР-врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками

Врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Майский рассказал в беседе с порталом «Страсти», почему нельзя чистить уши ватными палочками и что будет, если их не чистить совсем.

Ушная сера - это секреция, вырабатываемая серными железами для очистки и смазки слуховых проходов. Она защищает уши внутри, в том числе и барабанную перепонку от бактерий, грибов, случайно попавших насекомых и мелких инородных тел.

Слуховой проход устроен таким образом, что при жевании возникают движения его стенок, и ушная сера выводится из наружного слухового прохода в ушную раковину.