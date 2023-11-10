ЛОР-врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками
Отоларинголог Майский объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками.
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Врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Майский рассказал в беседе с порталом «Страсти», почему нельзя чистить уши ватными палочками и что будет, если их не чистить совсем.
Ушная сера - это секреция, вырабатываемая серными железами для очистки и смазки слуховых проходов. Она защищает уши внутри, в том числе и барабанную перепонку от бактерий, грибов, случайно попавших насекомых и мелких инородных тел.
Слуховой проход устроен таким образом, что при жевании возникают движения его стенок, и ушная сера выводится из наружного слухового прохода в ушную раковину.
«В современном мире люди часто пользуются ушными палочками - пытаются самостоятельно удалить «лишнее». Это опасно – во-первых, возможно повреждение кожи в наружном слуховом проходе. Также бывают и случаи разрыва барабанной перепонки, что в последствии требует сложных высокотехнологичных оперативных вмешательств. Поэтому вывод - пользоваться ушными палочками крайне нежелательно».
Александр Майский
Врач-оториноларинголог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как пояснил эксперт, никаких дополнительных манипуляций не требуется, так как наружный слуховой проход имеет свойство самоочищаться. Если оставить серу в покое, будет сохранен нормальный баланс PH и неизмененный состав секреции, что обеспечит естественную защиту.
Правильная чистка и гигиена состоит в протирании наружной части ушной раковины полотенцем или ватой, смоченной чистой водой. Именно в наружную часть раковины выталкивается сера, откуда ее можно собрать. А введение различных предметов - палочек, спичек и т.д. в наружный слуховой проход приводит к проталкиванию серы вглубь уха к барабанной перепонке, откуда ее невозможно достать самостоятельно.