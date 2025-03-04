Отличается ли цвет зубов у брюнетов, шатенов, блондинов и какие оттенки самые сложные для отбеливания

Отбеливание зубов становится все более популярным, и это объяснимо: красивая сияющая улыбка придает уверенности в себе, производит впечатление здоровья, богатства и ухоженности и делает человека более привлекательным. Но любые ли зубы позволяют добиться такого эффекта? Как природный цвет волос и зубов влияет на эффективность отбеливания и нужно ли сначала вылечить все зубы, сайт «Страсти» разбирался вместе с медицинским директором федеральной сети стоматологий МИА.РФ Максимом Лабухиным.

Нужно ли для отбеливания учитывать природный цвет волос?

Если коротко — нет. При выборе метода отбеливания ориентироваться на цвет волос не нужно. Отбеливание в первую очередь должно быть корректное — кабинетное отбеливание специальными инструментами, специальными кислотами, специальными материалами (либо домашнее отбеливание, но строго по назначению врача). Каким бы цвет волос ни был, домашние эксперименты проводить не стоит.

Такая самодеятельность приводит к тому, что в лучшем случае вместо отбеливающего эффекта люди получают чувствительность зубов, а в худшем — ожоги и воспаление слизистой.

От чего зависит природный оттенок цвета зубов?

Природный оттенок цвета зубов — это генетически обусловленный признак. Цвет зубов зависит от основного вещества зуба — дентина, который просвечивает сквозь эмаль. Знать свой оттенок зубов не обязательно: если отбеливание проходит в кабинетных условиях, то врач использует шкалу Вита, чтобы оценить ваш нынешний оттенок зубов и понять, чего можно будет ожидать после отбеливания.

Какие оттенки самые сложные для отбеливания и почему?

Самые сложные для отбеливания — последние из таблички, оттенки C и D. Цвета С — это зубы с сероватым оттенком, полупрозрачные. При отбеливании из этих зубов еще больше вымываются микроэлементы, и зуб становится не белым, а еще более прозрачным. В большинстве случаев это не очень красиво.

D — это зубы с серовато-красноватым оттенком. Серого там меньше, чем в оттенке C, но эффект от отбеливания будет тот же самый — зуб станет более прозрачным. Плюс там, где есть участки более минерализованной ткани зуба, цвет будет отличаться — и в итоге есть риск получить зуб пятнистый, словно леопард. Такого эффекта никто не хочет.

Пациентов с этими оттенками зубов я всегда отговариваю от отбеливания, потому что эстетику мы все равно не получим: зубы не станут белыми, они станут более прозрачными и, наоборот, менее эстетичными.

Отличается ли природный оттенок зубов у брюнетов, шатенов и блондинов?

Цвет волос имеет множество оттенков — и брюнетов, и блондинов, и шатенов можно разделить на подгруппы, но к цвету зубов это имеет мало отношения.

Что я бы рекомендовал учитывать — это цвет кожи. Один и тот же оттенок будет смотреться по-разному: например, зубы цвета А1 у афроамериканца будут выглядеть белоснежными, а у светлокожего блондина — обычными желтовато-белыми.

Тут важна общая картина — кожа, волосы, белки глаз. Бывает, что оттенок склеры глаза желтоватый, и ярко-белые зубы либо виниры у такого человека будут смотреться странно, потому что они не гармонируют с общей физиологией.

Что же касается отбеливания — у брюнетов эффект отбеливания обычно более выраженный, зубы становятся реально белее. Шатенам и блондинам на такое яркое отбеливание рассчитывать сложнее, хотя каждый случай, конечно, индивидуален и зависит от многих факторов помимо цвета волос.

В целом я бы посоветовал не гадать и не углубляться в генетику, а идти к хорошему стоматологу. Там с помощью шкалы Вита вам расскажут все, что нужно знать о вашем цвете зубов и вариантах отбеливания.

Что делать сначала — отбеливать или лечить?

По этому вопросу есть разные мнения, но я рекомендую следующий порядок действий: сначала отбелить, затем вылечить.

Оценка состояния зубов

Первоочередная задача — осмотр у стоматолога-терапевта, снимки, общая оценка состояния зубов и полости рта. Если есть какие-то проблемы (кариес или иные) — нужно запланировать лечение, а также определить, нет ли противопоказаний для отбеливания (например, риска повышенной чувствительности зубов).

Важно: пломбы не отбеливаются. Если у человека есть пломбы на передних зубах — нужно понимать, что после отбеливания их придется заменить, чтобы не получить сияющие пятна желтого цвета на белых зубах.

Профессиональная гигиена полости рта

Перед отбеливанием нужно подготовить зубы — убрать зубной камень и налет, чтобы получить максимальный эффект от процедуры.

Отбеливание зубов

У некоторых пациентов на передних зубах стоят коронки — которые, естественно, тоже отбеливанию не подлежат. Поэтому с точки зрения комфорта пациента сначала делается отбеливание, а потом уже под новый оттенок подбирается цвет пломбы, цвет коронки, цвет винира и так далее.

В этом случае цвет всех зубов будет одинаковый, и будет намного проще поддерживать эффект с помощью обычной гигиены полости рта. При необходимости (например, если человек много курит или употребляет сильно красящие продукты вроде кофе или красного вина) можно проводить повторные отбеливания с периодичностью, согласованной с врачом.

Как выбрать тип отбеливания?

Тип отбеливания выбирает врач, исходя из состояния и цвета зубов, пожеланий пациента и так далее. Есть разные методики отбеливания — химическое, лазерное, LED-отбеливание.

Самой оптимальной и эффективной считается система Zoom: на зубы наносится отбеливающий гель, который затем активируется с помощью специальной светодиодной лампы, давая хороший осветляющий эффект. Методика хороша тем, что сохраняет нормальную чувствительность зубов и позволяет регулировать эффект, чтобы добиться определенного результата — сделать либо более светлые, либо менее светлые зубы, то есть это управляемый метод отбеливания зубов.

Химическое отбеливание — это полосочки с перекисью водорода, которые наклеиваются на зубы. Раньше они широко рекламировались блогерами. Они тоже могут давать эффект, но не очень предсказуемы: у кого-то результата нет совсем, а кто-то получает ярко-белые зубы и вдобавок жуткую чувствительность.

Болезненно ли отбеливание по системе Zoom?

Zoom — это LED-отбеливание, по-другому его называют фотоотбеливанием. Если у человека не повышена чувствительность зубов — это процедура безболезненная.

Если же есть ярко выраженная чувствительность зубов либо какие-то проблемы с пародонтом, то процедура может быть достаточно дискомфортной — не болезненной, но неприятной. В этом случае:

сначала проводится реминерализация эмали, чтобы снизить чувствительность зубов;

отбеливание разделяется на несколько этапов — проводится не за один сеанс, а за несколько, чтобы человеку было более комфортно.

Отмечу, что если есть чувствительность зубов либо проблемы с деснами в виде пародонтоза или пародонтита, то отбеливать зубы — в принципе плохая затея. Потому что мы вымываем из зубов нужные им минералы.

Как ухаживать за зубами после отбеливания?

Реминерализация зубов

После каждого отбеливания — будь то кабинетный Zoom или домашнее отбеливание с помощью специальных гелей по назначению врача — обязательно проводится реминерализация зубов. Есть специальные гели, которые способствуют насыщению зуба необходимыми минералами. Реминерализацию зубов проводят любым из 2 способов:

чистка зубов реминерализующим гелем (сразу после обычной вечерней чистки);

ношение ночной капы (которая изготавливается в стоматологии по форме зубов человека) с этим гелем. В результате зуб получает питание от лечебного геля, и чувствительность снижается.

«Белая» диета

В течение первой недели после отбеливания желательно воздерживаться от красящих продуктов (и злоупотребления сигаретами, если человек курит), а также по мере возможности соблюдать «белую» диету на ближайшие недели после отбеливания.

«Белая» диета — это все белые и светлые продукты, которые не имеют явных красителей. Например, исключается соевый соус, гранатовый и другие темные соки, цитрусовые, виноград, кофе, красное вино и так далее. Это (вместе с реминерализацией) позволит стабилизировать эффект отбеливания и поддерживать зубы в хорошем состоянии.

В дальнейшем рекомендую раз в 4−6 месяцев делать гигиену полости рта в кабинетных условиях у стоматолога, чтобы не было образования микробных бляшек на зубах и вашу красивую белую улыбку ничего не омрачало.