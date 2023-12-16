Нутрициолог рассказала, сколько соли можно съесть, чтобы не навредить здоровью

Специалисты ведут бесконечные споры о пользе и вреде соли для организма. Одни считают, что при ее дефиците плохо работают мышцы, поэтому в рационе она должна быть ежедневно. Другие говорят, что соль опасна, так как вызывает отеки, повышает давление и ведёт к почечной недостаточности. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала, в каких количествах добавлять соль в рацион, чтобы не навредить своему здоровью.

Как пояснила эксперт, разновидностей соли достаточно много, и каждая из них отличается по свойствам. Самыми популярными являются поваренная, йодированная, морская и гималайская.

Поваренная. Это очищенная и переработанная соль, в которой нет ничего, кроме натрия и хлора. Эта разновидность имеет самое низкое качество и для организма несет минимальную пользу.

Йодированная. Многие считают, что употребление такой соли — прекрасная профилактика йододефицитных заболеваний. На самом деле, йод в такой соли может сохраняться только до трёх месяцев и мгновенно исчезает при нагревании до 30 градусов. Поэтому не всегда йодированная соль эффективна, нужно обращать внимание на срок годности и термическую обработку.

Каменная или минеральная. В основном ее добывают в шахтах, поэтому состав примесей в ней зависит от месторождений. Самая популярная минеральная соль — гималайская. Это источник огромного количества полезных микроэлементов: железа, калия, кальция, магния, меди и йода, которые сохраняются в природной форме. Ее считают самой чистой в мире, так как добыча осуществляется только вручную, и продукт не подвергают термической или химической обработке. Благодаря этому полезные частицы попадают в организм в первозданном виде, без вредных примесей.

Однако это не дешевый вариант соли, к тому же подлинный продукт не всегда удается найти. Чтобы отличить натуральную от поддельной, достаточно растворить её кристаллы в стакане воды. Раствор настоящей добавки окажется прозрачным, а поддельный — мутно-розоватым из-за наличия красителей.

Морская. Ее добывают из морской воды естественным путём или выпариванием. Такая соль полезна для человека, поскольку содержит йод, магний, кальций и другие минералы. Морская соль полностью растворяется в жидких средах организма и не откладывается в тканях, внутренних органах и слизистых оболочках.

Чтобы обезопасить себя от покупки подделок, необходимо выбирать продукт со знаком, указывающим на органическое происхождение соли. Также на упаковке обязательно должна быть пометка о способе добычи: садочном или самосадочном.

Хорошим заменителем соли могут быть морские водоросли:

нори;

вакаме;

ламинария и другие.

В чём польза соли?

Это важный источник минералов. Например, классическая соль содержит всего лишь натрий и хлор, но и они важны для жизнедеятельности человека. Например, играют ключевую роль в таких процессах, как:

поддержание водно-электролитного баланса, особенно у спортсменов и людей с активным образом жизни;

проведение нервных импульсов и сокращения мышц;

выработка соляной кислоты в желудке, которая участвует в пищеварении;

регуляция артериального давления и сердцебиения;

нормализация роста мышечной и костной тканей.

Польза других видов соли увеличивается за счёт дополнительных минералов, которые в нее входят. Например, йода, железа и магния.

В чём вред соли?