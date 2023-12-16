Нутрициолог рассказала, сколько соли можно съесть, чтобы не навредить здоровью
Нутрициолог Чёрная рассказала, к каким последствиям может привести отказ от соли.
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Специалисты ведут бесконечные споры о пользе и вреде соли для организма. Одни считают, что при ее дефиците плохо работают мышцы, поэтому в рационе она должна быть ежедневно. Другие говорят, что соль опасна, так как вызывает отеки, повышает давление и ведёт к почечной недостаточности. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Чёрная рассказала, в каких количествах добавлять соль в рацион, чтобы не навредить своему здоровью.
Как пояснила эксперт, разновидностей соли достаточно много, и каждая из них отличается по свойствам. Самыми популярными являются поваренная, йодированная, морская и гималайская.
Поваренная. Это очищенная и переработанная соль, в которой нет ничего, кроме натрия и хлора. Эта разновидность имеет самое низкое качество и для организма несет минимальную пользу.
Йодированная. Многие считают, что употребление такой соли — прекрасная профилактика йододефицитных заболеваний. На самом деле, йод в такой соли может сохраняться только до трёх месяцев и мгновенно исчезает при нагревании до 30 градусов. Поэтому не всегда йодированная соль эффективна, нужно обращать внимание на срок годности и термическую обработку.
Каменная или минеральная. В основном ее добывают в шахтах, поэтому состав примесей в ней зависит от месторождений. Самая популярная минеральная соль — гималайская. Это источник огромного количества полезных микроэлементов: железа, калия, кальция, магния, меди и йода, которые сохраняются в природной форме. Ее считают самой чистой в мире, так как добыча осуществляется только вручную, и продукт не подвергают термической или химической обработке. Благодаря этому полезные частицы попадают в организм в первозданном виде, без вредных примесей.
Однако это не дешевый вариант соли, к тому же подлинный продукт не всегда удается найти. Чтобы отличить натуральную от поддельной, достаточно растворить её кристаллы в стакане воды. Раствор настоящей добавки окажется прозрачным, а поддельный — мутно-розоватым из-за наличия красителей.
Морская. Ее добывают из морской воды естественным путём или выпариванием. Такая соль полезна для человека, поскольку содержит йод, магний, кальций и другие минералы. Морская соль полностью растворяется в жидких средах организма и не откладывается в тканях, внутренних органах и слизистых оболочках.
Чтобы обезопасить себя от покупки подделок, необходимо выбирать продукт со знаком, указывающим на органическое происхождение соли. Также на упаковке обязательно должна быть пометка о способе добычи: садочном или самосадочном.
Хорошим заменителем соли могут быть морские водоросли:
- нори;
- вакаме;
- ламинария и другие.
В чём польза соли?
Это важный источник минералов. Например, классическая соль содержит всего лишь натрий и хлор, но и они важны для жизнедеятельности человека. Например, играют ключевую роль в таких процессах, как:
- поддержание водно-электролитного баланса, особенно у спортсменов и людей с активным образом жизни;
- проведение нервных импульсов и сокращения мышц;
- выработка соляной кислоты в желудке, которая участвует в пищеварении;
- регуляция артериального давления и сердцебиения;
- нормализация роста мышечной и костной тканей.
- Польза других видов соли увеличивается за счёт дополнительных минералов, которые в нее входят. Например, йода, железа и магния.
В чём вред соли?
«Негативное влияние проявляется лишь в случае переизбытка и вызывает различные заболевания почек, печени и сердца. Так, большое количество соли при недостаточном потреблении воды вызовет обезвоживание и отеки. Клетки печени деформируются и начнут медленнее делиться, что может привести к повреждению и болезням печени. Также избыток соли приводит к повышенному кровяному давлению и является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное пересаливание пищи притупляет чувствительность вкусовых рецепторов, отчего натуральная еда начинает казаться чересчур пресной».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»
Норма потребления соли в сутки
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление соли для взрослого человека не должно превышать 5 г или одной чайной ложки.
Часто люди не представляют, сколько соли едят в день. При этом большая часть поступает в составе обработанных пищевых продуктов — например, в готовых блюдах, мясных полуфабрикатах — беконе, ветчине и салями; сыре и соленых закусочных продуктах. Также избыток соли можно получить, если в больших количествах потреблять хлеб и молочные продукты. Ее много и в готовых бульонах, бульонных кубиках и различных соусах.
Как снизить потребление соли
- Уменьшайте количество постепенно, пока не привыкнете полностью обходиться без нее.
- Используйте для приготовлении пищи альтернативные приправы: перец, лимон, зелень.
- Избегайте полуфабрикатов, фаст-фудов и закусок.
- Откажитесь от соусов и солесодержащих приправ.
- Старайтесь сами готовить соусы, а не покупать их в магазине.
- Уделяйте внимание содержимому продуктов, написанному на упаковках.
- Употребляйте больше натуральных продуктов и готовьте пищу сами.
«Полностью отказываться от соли не нужно, она необходима организму. Например, ее дефицит может привести к пониженной кислотности желудка, поскольку соляная кислота состоит из натрия и хлора. Это крайне негативно может отразиться на здоровье. Поэтому главное — соблюдать умеренность и не превышать границу в 5 г в сутки. А чтобы усилить пользу, можно заменить поваренную на другую ее разновидность».
Ксения Чёрная
Нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье»