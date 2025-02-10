Отеки, судороги, потеря сознания: почему нельзя пить слишком много воды

Любому живому организму необходима вода. Однако суточная норма ее потребления до сих пор является предметом споров. Кто-то говорит, что пить надо по жажде. При этом многие путают чувство голода и жажды. Кто-то утверждает, что всем необходимо выпивать не менее двух литров воды в день, а то и больше. А как правильно? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-терапевт, диетолог, паразитолог, нутрициолог, сомнолог Анна Цуканова.

Как отметила специалист, для начала необходимо определиться с тем, что происходит с водой в организме. Взрослый человек практически на 70% состоит из жидкости, в то время как человеческий зародыш может содержать ее до 90%. С возрастом люди обезвоживаются, поэтому у пожилых эта цифра составляет лишь на 40%.

Вода участвует во всех обменных процессах в организме, поэтому обязательно должна поступать в организм каждый день. В течение дня мы теряем воду:

с потом около 600мл (в жаркую погоду или во время тяжелой работы и тренировки – еще больше);

с выдыхаемым воздухом – 400мл;

с мочой – 1,5л;

с калом – 100мл (при диарее больше).

Итого среднестатистический человек весом около 60-70 килограммов теряет около 2,6 литра воды в сутки. Конечно, необходимо покрыть эти потери, восполняя водный баланс.

Каким образом восполняется жидкость в организме: