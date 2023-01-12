«Отдает фарсом»: стилисты раскритиковали беременный наряд Светланы Лободы за 300 тысяч рублей

На днях певица Светлана Лобода покрасовалась в экстравагантном наряде, который подчеркнул ее округлые формы. Звезда примерила алое платье, черный пиджак и необычные очки. Стилисты Рабиа Халилли и Юлия Зверева оценили образ исполнительницы, на который она потратила почти 300 тысяч рублей.

Эксперты считают, что знаменитость консультируется со стилистом, который подбирает для нее самые модные новинки. В этот раз Светлана выбрала красное платье от польского дизайнера Magda Butrym за 102 тысячи рублей, жакет Balmain, цена которого колеблется от 120 тысячи рублей до 200 тысяч рублей и очки Balenciaga за 25 тысяч рублей.