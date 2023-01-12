«Отдает фарсом»: стилисты раскритиковали беременный наряд Светланы Лободы за 300 тысяч рублей
Стилисты раскритиковали беременный наряд Светланы Лободы за 300 тысяч рублей.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
На днях певица Светлана Лобода покрасовалась в экстравагантном наряде, который подчеркнул ее округлые формы. Звезда примерила алое платье, черный пиджак и необычные очки. Стилисты Рабиа Халилли и Юлия Зверева оценили образ исполнительницы, на который она потратила почти 300 тысяч рублей.
Эксперты считают, что знаменитость консультируется со стилистом, который подбирает для нее самые модные новинки. В этот раз Светлана выбрала красное платье от польского дизайнера Magda Butrym за 102 тысячи рублей, жакет Balmain, цена которого колеблется от 120 тысячи рублей до 200 тысяч рублей и очки Balenciaga за 25 тысяч рублей.
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Конкретно это платье вызывает большие вопросы касательно «интересного положения» певицы. Цветы сильно увеличивают область талии и живота, а вырез не меняет ситуацию в лучшую сторону. Если дело не в беременности, то выбор платья крайне неудачен или это намеренная провокация? Вряд ли это платье вообще способно украсить хоть кого-то, и тип фигуры тут значения не имеет.
Рабиа Халилли
Стилист, дизайнер свадебных платьев
Стилист сделала вывод, что в этот раз артистка промахнулась с выбором.
Обычно Светлана выбирает куда более строгие, хоть и агрессивно сексуальные наряды. Сочетание ярко-красного цвета с большими цветами немного отдает фарсом. Будем надеяться, что это разовый промах.
Рабиа Халилли
Стилист, дизайнер свадебных платьев
Другой эксперт считает, что Лобода смогла бы обыграть это платье, если бы подобрала правильные аксессуары.
На мой взгляд, жакет здесь лишний. Для гармонизации объемов образа стоит поиграть на контрасте: на ноги надеть тонкие черные колготки и черные босоножки с тонким ремешком. Колготки плюс босоножки – набирающий обороты модный тренд. Благодаря темному низу ноги будут выглядеть более длинными и стройными, а верхний объем останется уместным.
Юлия Зверева
Персональный стилист
Исполнительница удивила нарядом не только экспертов, но и поклонников. Они часто пишут красавице множество комплиментов, но в этот раз высказались крайне негативно. Возможно, артистка действительно просто хотела обратить на себя внимание.