«Отцу не уступает»: кинокритик оценил актерские способности сына Игоря Верника

Кинокритик Александр Голубчиков оценил актерские способности Григория Верника, сына народного артиста РФ Игоря Верника. Его слова приводит сайт Passion.ru.

За последние несколько лет Григорий стал все чаще сниматься в кино: юный актер сыграл в успешном сериале «Цикады», исполнил роль мажора в триллере с Юрой Борисовым «Кентавр» и поучаствовал в съемках драмы об Олимпиаде-80 «Игры».

По мнению эксперта, подобный прорыв Верника-младшего в актерстве вполне оправдан.

«Парень способный, в меру талантливый. Думаю, что отцу ни в коем случае не уступает. Я не знаю, интересно понаблюдать. Вообще в настоящий момент очень интересная ситуация вокруг молодых актеров. У нас вроде был такой пул актеров, которые снимались в фильмах для „Кинотавра“, и все об этом говорили, а потом случилась пандемия, и как-то все резко обновилось. И сейчас очень много свежих имен. Да, кто-то продолжает традиции родителей, кто-то появился совершенно свежий, новый. И в этом смысле, конечно, за отечественным кино наблюдать очень интересно, потому что очень яркие и перспективные звезды у нас появляются. Я думаю, что на их фоне Верник-младший никак не потеряется», — поделился кинокритик.

Ранее сын Игоря Верника рассказал о съемках в откровенных сценах.