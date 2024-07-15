От зуда в горле до анафилактического шока: может ли дыня нанести вред здоровью
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Дыня считается одним из самых популярных летних продуктов благодаря своему освежающему вкусу и высокому содержанию витаминов. Однако, существует множество мнений о том, может ли ее употребление нанести вред здоровью. Про пользу и риски сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.
Как пояснила эксперт, дыня имеет множество полезных свойств, благодаря которым она является отличным выбором для здорового летнего перекуса.
Вот несколько из них:
- Высокое содержание воды. Дыня состоит преимущественно из воды, что делает ее отличным вариантом утоления жажды в летнюю погоду.
- В ее составе содержатся витамины C, A, K, E, B, а также такие минералы, как калий, магний, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь, которые необходимы для поддержания здоровья сердца, костей и иммунной системы.
- Содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, замедляют процессы старения и предотвращают развитие различных хронических заболеваний.
- Клетчатка в составе помогает улучшить пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.
- Дыня является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для людей, следящих за своим весом.
- Благодаря высокому содержанию витамина С, дыня способствует здоровью кожи, делая ее более упругой и сияющей, а также помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от различных инфекций.
- Обладает диуретическим и слабительным эффектом.
Может ли дыня нанести вред здоровью
Несмотря на то, что дыня обладает множеством вышеупомянутых полезных свойств, в некоторых случаях она способна нанести вред здоровью.
Так, например, этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию, которая проявляется различными симптомами, от зуда в горле до крапивницы или даже анафилактического шока.
Кроме того, из-за высокого содержания естественного сахара, людям с диабетом стоит употреблять дыню с осторожностью и в умеренных количествах, не более одной чашки нарезанного продукта в сутки.
«Дыня считается тяжелым для переваривания продуктом, ее употребление не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ. Она может вызвать неприятные ощущения в желудке или желудочно-кишечном тракте из-за высокого содержания клетчатки»
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Если дыня выращивается с использованием большого количества пестицидов и химикатов, это может негативно повлиять на здоровье человека. Стоит тщательнее выбирать продукт и проверять информацию о способе выращивания у продавца.
В целом, дыня является полезным и вкусным продуктом, но как и другую пищу, важно употреблять ее в разумных количествах и учитывать индивидуальные особенности организма. Если есть опасения или сомнения относительно употребления дыни, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Сколько можно есть в день
Дыня - низкокалорийный и питательный продукт, который полезен только в разумных количествах. Обычно рекомендуется употреблять ее в умеренных количествах, примерно от 1 до 2 чашек или около 300 г в день. Это позволит насладиться вкусом и получить полезные свойства без излишка.