От шантажа до угроз: на актрису Анастасию Веденскую подали заявление в полицию Франции

Бывшая жена актера Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская снова оказалась в центре скандала. Ее коллега по сериалу «Рая знает все» Сергей Губанов подал против нее заявление в полицию Франции. Он в соцсетях обвинил Веденскую в «нескончаемых киберпреследованиях, клевете, угрозах, шантаже и оскорблениях» и обратился в правоохранительные органы. Об этом стало известно «Страстям».

Губанов направил соответствующее заявление в полицию города Руана, где Веденская живет с двумя сыновьями. По информации на данный момент, жалобу российского актера уже приняла к рассмотрению французская Прокуратура.

Как отмечается, ранее в аналогичных действиях — шантаже и угрозах, ее уже обвинял белорусский художник Алексей Кузьмич, который в прошлом с ней сотрудничал.

Поводом для конфликта между Губановым и Веденской стал фильм When I get gailed, который бывшая жена Епифанцева представила на голландском фестивале IDFA. По словам актера, Веденская использовала его видеоматериал без какого-либо разрешения. Две главные героини картины, как утверждается, также не давали согласия на использование своих изображений. Губанов считает, что согласия могли быть подделаны.

«Любые документы, якобы подписанные и оформленные от моего имени, являются подлогом», – написал Сергей.

Сами женщины, снимавшиеся в фильме, от комментариев отказываются. Причиной тому называют потенциальную угрозу уголовного преследования в России. Производители фильма о последователях Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также непосредственные участники киноленты, могут попадать под статью о содействии террористической деятельности.

Отмечается, что Анастасия Веденская на своей странице в социальной сети призывает всех прийти на мировую премьеру своей работы и публично называет себя воином.

