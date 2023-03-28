От памперсов до автомобилей: как продавать на Авито без вложений и выйти на пассивный доход

Своим опытом девушки успешно делятся с подписчиками в социальных сетях и приобщили к Авито сотни человек. Безусловно на Авито есть свои секреты, не все так просто. Чтобы быстро и выгодно продавать, нужно понимать, как работает алгоритм данной площади.

На что Дарья Куриленко и Ольга Фатеева советуют прежде всего обращать внимание при публикации своих объявлений:

1. Качественные продающие фото: при хорошем освещении, с разных ракурсов, на нейтральном фоне - принцип «здесь и сейчас». Делайте свои уникальные кадры, не берите снимки из интернета, к ним не будет доверия со стороны потенциальных покупателей.

2. Точный заголовок - попадающий под поисковый запрос вашей целевой аудиторией, содержащей ключевые слова. Не обобщайте название вещи, наоборот конкретизируйте: цвет, фасон, размер, половая принадлежность.

3. Развернутое описание: с указанием всех основных параметров товара, причины продажи, сценария потребления и призыва написать вам прямо сейчас.

4. Правильная цена - та, которая в рынке. Анализируем конкурентов и мониторим рынок. Смотрим кто за сколько продает и отталкиваясь от этого, назначаем свою цену.

Несмотря на то, что на Авито сейчас огромная аудитория и конкуренция, немногие придерживаются вышеупомянутых пунктов, «и это безусловно ваше преимущество», - подеркивают блогеры.

Когда вы научитесь легко и с удовольствием продавать свои товары, можно начать брать на продажу товары других пользователей за %.