От памперсов до автомобилей: как продавать на Авито без вложений и выйти на пассивный доход
Фото: Freepik
На Авито можно продать все: от неработающего фотоаппарата, пустых баночек от кремов, сдутых фольгированных шариков до недвижимости и автомобилей. О том, как начать путь по заработку на Авито без вложений, рассказали сайту-изданию «Страсти» блогеры Дарья Куриленко и Ольга Фатеева.
Девушки начали продавать на Авито около 8 лет назад и поначалу это было необходимостью. Как правило, в ход шли детские товары, из которых выросли дети: коляска, пеленальный столик, автокресло.
О том, что можно продать абсолютно все, даже начатую пачку памперсов и неплохо зарабатывать, мы и не догадывались. А может просто не верили. На данный момент на двоих у нас почти миллион продаж самых разных б/у вещей, в том числе взятых под реализацию за процент и около 500 успешно завершенных объявлений.
Дарья Куриленко и Ольга Фатеева
Блогеры
Своим опытом девушки успешно делятся с подписчиками в социальных сетях и приобщили к Авито сотни человек. Безусловно на Авито есть свои секреты, не все так просто. Чтобы быстро и выгодно продавать, нужно понимать, как работает алгоритм данной площади.
На что Дарья Куриленко и Ольга Фатеева советуют прежде всего обращать внимание при публикации своих объявлений:
1. Качественные продающие фото: при хорошем освещении, с разных ракурсов, на нейтральном фоне - принцип «здесь и сейчас». Делайте свои уникальные кадры, не берите снимки из интернета, к ним не будет доверия со стороны потенциальных покупателей.
2. Точный заголовок - попадающий под поисковый запрос вашей целевой аудиторией, содержащей ключевые слова. Не обобщайте название вещи, наоборот конкретизируйте: цвет, фасон, размер, половая принадлежность.
3. Развернутое описание: с указанием всех основных параметров товара, причины продажи, сценария потребления и призыва написать вам прямо сейчас.
4. Правильная цена - та, которая в рынке. Анализируем конкурентов и мониторим рынок. Смотрим кто за сколько продает и отталкиваясь от этого, назначаем свою цену.
Несмотря на то, что на Авито сейчас огромная аудитория и конкуренция, немногие придерживаются вышеупомянутых пунктов, «и это безусловно ваше преимущество», - подеркивают блогеры.
Когда вы научитесь легко и с удовольствием продавать свои товары, можно начать брать на продажу товары других пользователей за %.
Первый раз я разместила товар другого человека по дружбе. Я не знала получится ли у меня, но отказать не смогла. Друг продавал новую газовую плиту уже несколько месяцев. Фото были просто ужасные: размытые, темные. Толком было даже не понятно, что продается. Поэтому самым главным было — это их изменить. Далее я приступила к размещению в своем профиле. Сделала все, как обычно. По шаблону - и в этот же день плита продалась! Друг очень благодарил, а я поняла, что на этом тоже можно зарабатывать.
Дарья Куриленко и Ольга Фатеева
Блогеры
Так к Дарье стали обращаться знакомые, знакомые знакомых, и она выбирала наиболее перспективные варианты. Товар хранился у них, отправку они осуществляли своими силами, а девушка просто размещала и продвигала всеми бесплатными способами. Так за месяц дополнительно Дарья могла заработать до 30 тысяч рублей. «Это при том, что брала я выборочно. Можно, конечно, и больше было бы заработать. Смотря какую цель перед сомой ставить», - поясняет блогер.
Многие мамочки в декрете активно ищут удаленную подработку. Хотя ответ лежит на поверхности. Просто надо не бояться начинать что-то новое. «Научиться продавать на Авито никогда не поздно. Но помните главное, под лежачий камень – вода не течёт», - заключили Дарья Куриленко и Ольга Фатеева.