Оставила ей квартиру в Сочи: юрист допустила, что подругу Степаненко могут проверить на вменяемость посмертно
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Близкие умершего дизайнера Натальи Маголы требует через суд часть наследства, которое она завещала юмористке Елене Степаненко. Речь идет о недвижимости стоимостью сотни миллионов рублей. Сейчас суд назначил экспертизу документа, составленного женщиной у нотариуса. Если это не принесет своих плодов и родственники захотят действовать дальше, то им будет необходимо инициировать проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.
Об этом сайту «Страсти» рассказала юрист Ксения Корсукова. Близкие Маголы уверены, что женщина не сама принимала решение, когда составляла завещание, поэтому ходатайствовали об экспертизе документов. Специалисты будут исследовать их на подлинность, а также проверять, насколько добросовестно нотариус выполнил свою работу.
Психическое состояние нотариусу выяснить сложно, поскольку врачом он не является. Справки же из соответствующих органов также ничего не гарантируют. Неблагополучное психическое состояние может обнаружиться уже после удостоверения завещания и даже после смерти. В таких случаях суд затягивается, поскольку назначается посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Исходя из заключения экспертов, суд и выносит решение.
Ксения Корсукова
юрист, общественный деятель
Здесь есть одно «но» — для того, чтобы признать недействительным, недостаточно просто проблем с психикой. Нужно, чтобы эти проблемы влияли на волю наследодателя. Если экспертиза такое влияние не установит, в иске откажут, заключила юрист.
Ранее сообщалось, что Елена Степаненко досталось огромная квартира в Сочи от дизайнера Натальи Маголы. Семья умершей хочет, чтобы жилище перешло церкви.