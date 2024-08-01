Оставила ей квартиру в Сочи: юрист допустила, что подругу Степаненко могут проверить на вменяемость посмертно

Близкие умершего дизайнера Натальи Маголы требует через суд часть наследства, которое она завещала юмористке Елене Степаненко. Речь идет о недвижимости стоимостью сотни миллионов рублей. Сейчас суд назначил экспертизу документа, составленного женщиной у нотариуса. Если это не принесет своих плодов и родственники захотят действовать дальше, то им будет необходимо инициировать проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Об этом сайту «Страсти» рассказала юрист Ксения Корсукова. Близкие Маголы уверены, что женщина не сама принимала решение, когда составляла завещание, поэтому ходатайствовали об экспертизе документов. Специалисты будут исследовать их на подлинность, а также проверять, насколько добросовестно нотариус выполнил свою работу.