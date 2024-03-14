Основные причины старения организма и способы его замедления

Процесс старения организма человека, как считается, начинается в 25 лет. Его причины обусловлены генетикой, образом жизни, врожденными и приобретенными патологиями. Физический и спортивный реабилитолог, автор программы восстановления здоровья «100+», обладатель Кубка мира по панкратиону Матвей Одинцев рассказал сайту «Страсти» о том, что может вызвать преждевременное старение и раскрыл способы продления молодости.

Как пояснил эксперт, развитие старения может начаться раньше отведенного природой срока из-за вредных привычек, нездорового питания и хронических заболеваний.